हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में इंस्पेक्टर, दारोगा, थानेदार करते थे पशु तस्करों की मदद? 8 पर गिरी गाज, हुआ ट्रांसफर

UP में इंस्पेक्टर, दारोगा, थानेदार करते थे पशु तस्करों की मदद? 8 पर गिरी गाज, हुआ ट्रांसफर

सीएम के गृह मंडल में पशु तस्करों के उपद्रव के बाद कुशीनगर पुलिस की ओर से पशु तस्करों पर होने वाली लगातार मुठभेड़ की कार्रवाई की पोल खुल गई.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 22 Sep 2025 12:56 PM (IST)

गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में पशु तस्करों द्वारा नीट की तैयारी कर रहे दीपक गुप्ता की निर्मम हत्या के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार सख्त हो गई है. पुलिस विभाग के दागी पुलिसकर्मी को चिह्नित कर कार्यवाही की जा रही है. इसके बाद कुशीनगर जिले में तैनात कसया और तमकुहीराज़ के थानाध्यक्ष, छह दरोगा समेत 25 पुलिसकर्मियों की पशु तस्करों से सांठगांठ मिलने पर लाइन हाजिर कर दिया गया था. लाइन हाजिर किए गए दागी छह दरोगा और दोनों थानाध्यक्षों का प्रशासनिक तबादला कल देर शाम कर दिया गया. तबादला आदेश में स्पष्ट लिखा है कि दोनों इंस्पेक्टरों को तत्काल जनपद से रिलीव कर दिया जाए अन्यथा की स्थिति में कार्यवाही की जाएगी वहीं दरोगाओं को 10 दिन के अंदर तय स्थान पर ज्वाइन करने का आदेश जारी हुआ है.

सीएम के गृह मंडल में पशु तस्करों के उपद्रव के बाद कुशीनगर पुलिस की ओर से पशु तस्करों पर होने वाली लगातार मुठभेड़ की कार्रवाई की पोल खुल गई. एडीजी लॉ अमिताभ यश गोरखपुर पहुंचे और जांच में प्रथम दृष्टया देवरिया के विक्रांत वीर और कुशीनगर के एसपी संतोष मिश्रा दोषी मिले, इनको मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया. उसके तत्काल बाद एडीजी गोरखपुर जोन अशोक मुथा जैन ने भी कुशीनगर का दौरा किया. एसटीएफ को बिहार के पकड़े गए एक पशु तस्कर के पास से कुशीनगर के पुलिसकर्मियों से संबंधित एक डायरी मिली. उसमें इनके प्राइवेट नंबर और कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले इसके तत्काल बाद पशु तस्करों से सांठगांठ के आरोप में कुशीनगर जिले के कसया थानाध्यक्ष अमित शर्मा, तमकुहीराज थानाध्यक्ष सुशील शुक्ला, हाईवे के कई थानों के चौकी प्रभारियों सहित कुल 25  पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया था. 

UP Politics: ओपी राजभर के बेटे ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन? इशारों में कर दिया बड़ा दावा

जनपद से रिलीव करने की प्रक्रिया शुरू

रविवार को डीजीपी कार्यालय से अपर पुलिस अधीक्षक स्थापना लखनऊ राहुल मिश्रा ने छह दरोगा और दोनों थानाध्यक्ष का प्रशासनिक स्थानांतरण किया. कसया थानाध्यक्ष रहे अमित शर्मा को विशेष जांच लखनऊ, तमकुहीराज के थानाध्यक्ष सुशील शुक्ला को सीआईडी लखनऊ, कुशीनगर के तरयासुजान थाना क्षेत्र के तिनफेड़िया चौकी इंचार्ज अरविंद कुमार को पुलिस प्रशिक्षण जालौन, कुशीनगर चौकी इंचार्ज गौरव शुक्ला को पुलिस प्रशिक्षण जालौन, तरयासुजान थाना क्षेत्र के बरियारपुर चौकी इंचार्ज अनुराग शर्मा, तमकुहीराज थाने पर तैनात अरसलान अहमद को राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो लखनऊ, हाटा कोतवाली के दरोगा मंगेश मिश्रा पटहेरवा थाने के दरोगा पवन सिंह को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक लखनऊ कार्यालय में तैनात किया गया है. अभी लाइन हाजिर हुए सिपाहियों के स्थानांतरण की सूचना नहीं मिली है. इन कार्यवाहियों के बाद से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.

दूसरी तरफ नए पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने ज्वाइन करते ही बिना बताए बिहार बार्डर के बहादुरपुर चौकी का निरीक्षण किया. इस औचक निरीक्षण की सूचना स्थानीय तरयासुजान के थानेदार तक को नहीं मिल सकी थी. इसके बाद अन्य दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की तलवार लटकी हुई है.  एएसपी निवेश कटियार ने बताया कि छह दरोगा और दो थानाध्यक्ष का प्रशासनिक तबादला हुआ है. आदेश के अनुसार इन्हें जनपद से रिलीव करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. 

Published at : 22 Sep 2025 12:55 PM (IST)
Embed widget