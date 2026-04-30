'पिता और अजित दादा जरूर...', MLC पद पर नामांकन करने के बाद भावुक दिखे जीशान सिद्दीकी

महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. राजनीतिक दलों की ओर से नामांकन दाखिल करने का दौर जारी है. इसी क्रम में एनसीपी अजित पवार की ओर से एमएलसी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया था. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) ने दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया है.

जीशान ने गुरुवार (30 अप्रैल) को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और पार्टी के कई नेता नजर आए. नामांकन दाखिल करने के बाद एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि आज मेरे पिता बाबा सिद्दीकी और अजीत दादा हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन वे जहां भी हैं मुझे यकीन है कि वे जरूर मुस्कुरा रहे होंगे और हमें देख रहे होंगे.

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मुझे उनके सपने को पूरा करना है- जीशान सिद्दीकी

पिता बाबा सिद्दीकी और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार को लेकर कहा कि मुझे उनके सपने को पूरा करना है और यह सुनिश्चित करना है कि युवा और महिलाएं हमसे जुड़ें. खासकर इसलिए क्योंकि हमारी वाहिनी सुनेत्रा पवार ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया है.

जीशान सिद्दीकी ने आगे कहा कि मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि अपनी पूरी टीम और समूह के साथ मिलकर हम एनसीपी के लिए कड़ी मेहनत करें और यह सुनिश्चित करें कि यह देश, राज्य और मुंबई शहर के हर कोने तक पहुंचे. जीशान का इशारा युवाओं और महिलाओं के मुद्दों पर जोर देने का था.

इस तरह रहेगा विधान परिषद के चुनाव का कार्यक्रम

राज्य विधान परिषद के नौ सदस्यों का कार्यकाल 13 मई को पूरा हो रहा है. विधानमंडल के उच्च सदन की नौ सीट के लिए 12 मई को मतदान होगा और उसी दिन मतों की गिनती होगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल अपराह्न तीन बजे है.

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)ने पांच उम्मीदवारों को उतारा है. इनमें प्रमोद जठार, सुनील विनायक कर्जतकर, माधवी नाइक, संजय नत्थूजी भेंडे और विवेक बिपिंदादा कोल्हे को उम्मीदवार बनाया है. इसने एक सीट पर उपचुनाव के लिए प्रज्ञा राजीव सातव को भी मैदान में उतारा है. शिवसेना उद्धव गुट ने अंबादास दानवे को प्रत्याशी बनाया है.

बीजेपी की सहयोगी एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना गुट ने अपना पहला उम्मीदवार घोषित करते हुए बच्चू कडू के नाम की घोषणा की है. सुनेत्रा पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जीशान सिद्दीकी पर दांव खेल दिया है. पार्टी ने आखिरी समय पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है.

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