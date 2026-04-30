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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'पिता और अजित दादा जरूर...', MLC पद पर नामांकन करने के बाद भावुक दिखे जीशान सिद्दीकी

'पिता और अजित दादा जरूर...', MLC पद पर नामांकन करने के बाद भावुक दिखे जीशान सिद्दीकी

Maharashtra Legislative Council: महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में MLC पद के लिए अजित पवार की पार्टी से जीशान सिद्दीकी ने नामांकन दाखिल किया है. इस बीच वह पिता और अजित पवार को याद कर भावुक दिखे.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 30 Apr 2026 03:03 PM (IST)
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महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. राजनीतिक दलों की ओर से नामांकन दाखिल करने का दौर जारी है. इसी क्रम में एनसीपी अजित पवार की ओर से एमएलसी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया था. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) ने दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया है.

जीशान ने गुरुवार (30 अप्रैल) को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और पार्टी के कई नेता नजर आए. नामांकन दाखिल करने के बाद एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि आज मेरे पिता बाबा सिद्दीकी और अजीत दादा हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन वे जहां भी हैं मुझे यकीन है कि वे जरूर मुस्कुरा रहे होंगे और हमें देख रहे होंगे. 

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मुझे उनके सपने को पूरा करना है- जीशान सिद्दीकी

पिता बाबा सिद्दीकी और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार को लेकर कहा कि मुझे उनके सपने को पूरा करना है और यह सुनिश्चित करना है कि युवा और महिलाएं हमसे जुड़ें. खासकर इसलिए क्योंकि हमारी वाहिनी सुनेत्रा पवार ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया है. 

जीशान सिद्दीकी ने आगे कहा कि मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि अपनी पूरी टीम और समूह के साथ मिलकर हम एनसीपी के लिए कड़ी मेहनत करें और यह सुनिश्चित करें कि यह देश, राज्य और मुंबई शहर के हर कोने तक पहुंचे. जीशान का इशारा युवाओं और महिलाओं के मुद्दों पर जोर देने का था.

इस तरह रहेगा विधान परिषद के चुनाव का कार्यक्रम

राज्य विधान परिषद के नौ सदस्यों का कार्यकाल 13 मई को पूरा हो रहा है. विधानमंडल के उच्च सदन की नौ सीट के लिए 12 मई को मतदान होगा और उसी दिन मतों की गिनती होगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल अपराह्न तीन बजे है. 

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)ने पांच उम्मीदवारों को उतारा है. इनमें प्रमोद जठार, सुनील विनायक कर्जतकर, माधवी नाइक, संजय नत्थूजी भेंडे और विवेक बिपिंदादा कोल्हे को उम्मीदवार बनाया है. इसने एक सीट पर उपचुनाव के लिए प्रज्ञा राजीव सातव को भी मैदान में उतारा है.  शिवसेना उद्धव गुट ने अंबादास दानवे को प्रत्याशी बनाया है.

बीजेपी की सहयोगी एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना गुट ने अपना पहला उम्मीदवार घोषित करते हुए बच्चू कडू के नाम की घोषणा की है. सुनेत्रा पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जीशान सिद्दीकी पर दांव खेल दिया है. पार्टी ने आखिरी समय पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 30 Apr 2026 03:03 PM (IST)
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Sunetra Pawar Zeeshan Siddique NCP Ajit Pawar MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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