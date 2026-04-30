नासिक कुंभ मेला प्राधिकरण के नाम पर 70 करोड़ का फर्जीवाड़ा! अध्यक्ष के साइन कर किया गया स्कैम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेले में करोड़ों का ठेका फर्जीवाड़ा.

महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर से नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही यहां बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. यहां कुंभ मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रवीण गेडाम के नाम से नकली हस्ताक्षर कर करीब 70 करोड़ रुपये के ठेके हासिल करने की कोशिश की गई. प्राथमिक जानकारी के अनुसार, यहां कुंभ मेला प्राधिकरण के नाम पर CCTV सर्वे सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित सुरक्षा और निगरानी सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए फर्जी वर्क ऑर्डर और अनुमति पत्र तैयार किए गए थे.

इस दौरान 35-35 करोड़ रुपये के दो अलग-अलग वर्क ऑर्डर तैयार किए गए थे. मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रवीण गेडाम ऑर्डर के दस्तावेज देखे और साफ किया कि इन पर किए गए हस्ताक्षर उनके नहीं हैं. बताया जा रहा है कि सिंहस्थ कुंभ मेला के कामों में जल्दबाजी का फायदा उठाकर इस गड़बड़ी को अंजाम देने की कोशिश की गई.

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पुलिस थाने में मामला दर्ज

नाशिक रोड पुलिस थाने में संभागीय आयुक्त कार्यालय के निजी सहायक विजय सोनवणे की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया है. नीलकंठ शेवाले नामक एक व्यक्ति कार्यालय में कुंभ मेले के लिए CCTV निगरानी प्रणाली लगाने, उसे संचालित करने और उसका रखरखाव करने के साथ-साथ खुफिया जानकारी पर आधारित सुरक्षा और निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराने से संबंधित 'वर्क ऑर्डर' और अनुमति पत्र की प्रामाणिकता की जांच करने आया था.

कैसे हुआ फर्जीवाड़े का पर्दाफाश

शेवाले ने बताया कि उसे संबंधित दस्तावेज नांदेड़ के 'स्वाभिमानी शेतकरी संगठन' के गजानन पाटील ने दिए थे. इसके बाद जब कार्यालय में मौजूद संबंधित अधिकारियों ने शेवाले द्वारा साझा किए गए आदेशों की प्रतियां और उसके अपने मोबाइल पर मौजूद PDF फ़ाइल देखी तो उन्हें धांधली का शक हुआ. इसके बाद मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रवीण गेडाम को इन दस्तावेजों की जानकारी मिली और उन्होंने स्पष्ट किया कि इन पर किए गए हस्ताक्षर उनके नहीं हैं. इसके बाद पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ. पुलिस प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है और इसमें शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है.

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