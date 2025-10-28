Video: नियम सबके लिए बराबर हैं भईया! गलत नंबर प्लेट देखकर युवक ने रोकी ट्रैफिक पुलिस की स्कूटी
Maharashtra Viral Video: महाराष्ट्र के ठाणे के वागले एस्टेट से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक ने ट्रैफिक पुलिस को रोक लिया, क्योंकि उनकी स्कूटी पर नंबर प्लेट ठीक नहीं थी.
Thane News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के वागले एस्टेट के अंबिकानगर से एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, यहां ट्रैफिक पुलिस और एक युवक के बीच सड़क पर बहस हो गई, जब युवक ने खुद पुलिस की गलती पकड़ ली.
स्कूटी पर नंबर प्लेट देखकर युवक ने पुलिस को रोका
जानकारी के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिस ने एक युवक को हेलमेट न पहनने की वजह से रोका और उसका चालान काट दिया. चालान काटने के बाद जब पुलिसकर्मी वहां से जाने लगे, तो युवक की नजर उनकी स्कूटी पर पड़ी. उसने देखा कि पुलिस की स्कूटी पर नंबर प्लेट ठीक से नहीं लगी थी. यह देखकर युवक स्कूटी के पीछे कुछ दूरी तक भागा और ट्रैफिक पुलिस को रोका. युवक ने मोबाइल से पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया.
नंबर प्लेट ठीक नहीं तो युवक ने ट्रैफिक पुलिस की ही स्कूटी रुकवा दी 😲— Manish Yadav (@itsmanish80) October 28, 2025
मामला अंबिकानगर, वागले स्टेट ( ठाणे) महाराष्ट्र का बताया जा रहा, जहां ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न होने की वजह से एक युवक का चालान काट दिया, फिर जब वह जाने लगे तो युवक ने देखा कि जिस स्कूटी से ट्रैफिक पुलिस वाले… pic.twitter.com/YTUK4rpBly
वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक पुलिसकर्मी से कह रहा है, आप लोगों को तो नियमों का पालन करवाना चाहिए, लेकिन आपकी खुद की गाड़ी का नंबर प्लेट गलत है. इस पर पुलिसकर्मी ने जवाब दिया कि यह स्कूटी हमारी नहीं है, बल्कि जब्त की गई गाड़ियों में से एक है, जिसे हम थाने ले जा रहे हैं.
स्कूटी पर लगा था पुलिस का स्टीकर
हालांकि, वीडियो में यह भी दिख रहा है कि स्कूटी पर पुलिस का स्टीकर लगा हुआ था, जिससे लोगों के मन में संदेह पैदा हो गया कि आखिर सच क्या है. कुछ लोगों का मानना है कि पुलिसकर्मी सफाई दे रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि यह नियम सबके लिए बराबर वाली बात है, फिर चाहे वो आम आदमी हो या पुलिस.
घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा, जब पुलिस खुद नियम तोड़ेगी, तो आम जनता से क्या उम्मीद? वहीं कुछ यूजर्स ने कहा, युवक ने सही किया, नियमों की याद सबको दिलानी चाहिए.
