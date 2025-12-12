Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र राज्य के कई हिस्सों में पारा गिरना शुरू हो गया है. वहीं विदर्भ और मराठवाड़ा में तापमान का पारा 6 डिग्री से कम हो गया है. भारतीय मौसम विभाग के दी गई ताजा जानकारी के मुताबिक, राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है. मध्य भारत और उत्तर भारत में कोल्ड वेव की स्थिति बनी रहेगी, जिसमें महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई हिस्सों में ठंड की लहर और तेज होने की संभावना है.

पुणे में ठंड की लहर आने का मौसम विभाग का अनुमान

पुणे शहर का तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है. इस साल के मौसम में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है और पुणे में ठंड की लहर आने का मौसम विभाग का अनुमान है. शहर के बाकी हिस्सों में तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर है. हालांकि, पुणे में तापमान शिवाजी नगर 8.9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है. पाषाण का तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस है.

निफाड का तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस

वहीं नासिक और निफाड में ठंड का पड़ाव जारी है. नासिक सहित उत्तर महाराष्ट्र में ठंड का येलो अलर्ट जारी किया गया है. निफाड का तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस जबकि नाशिक का पारा 8.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है. अगले दो-तीन दिनों तक ठंड बने रहने का अनुमान है.

सुबह के सत्र में भीषण ठंड

नागपुर में आज इस मौसम का दूसरा सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है. नागपुर में आज 8.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. कल नागपुर में 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान था, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान था, इसलिए आज का न्यूनतम तापमान इस मौसम का दूसरा सबसे कम तापमान है.

विधानमंडल परिसर में महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से अपने-अपने काम के लिए आए लोगों को सुबह के सत्र में भीषण ठंड का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए ज्यादातर लोग विधानमंडल के सामने धूप में खड़े रहना पसंद कर रहे हैं. वहीं भंडारा में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है, जबकि बुलढाणा में 12.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, गोंदिया में आज का तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस है, जबकि परभणी का तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस है.

कोंकण का मिनी महाबलेश्वर जम गया

कोंकण का मिनी महाबलेश्वर जम गया है. दापोली में ठंड की लहर फैल गई है. तापमान का पारा सात डिग्री सेल्सियस पर आ गया है. उत्तरी रत्नागिरी के चिपलून, गुहागर और खेड में भी भीषण ठंड पड़ रही है. नागरिक अलाव का सहारा ले रहे हैं. अहिल्यानगर में तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस है.

वहीं मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, राज्य में न्यूनतम तापमान का पारा और गिरने की संभावना है. मध्य महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में अगले तीन दिनों में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है. हालांकि, इसके तुरंत बाद अगले दो से तीन दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की भी संभावना जताई गई है.