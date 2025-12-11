मुंबई में पार्किंग और ई-चालान पर गरमाई चर्चा, CM फडणवीस ने दिए ये जवाब

Maharashtra Winter Session Nagpur 2025: महाराष्ट्र के नागपुर में वर्तमान में राज्य का शीतकालीन सत्र चल रहा है.आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और इसमें मुंबई में पार्किंग और वाहन चालान पर सदन में चर्चा हुई. चाली के आसपास कोई पार्किंग सुविधा नहीं है. चाली के लोग इमारतों में गए, लेकिन उन्हें दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग देनी चाहिए. साथ ही, ट्रैफिक पुलिस के मोबाइल से फोटो लेते समय कई जगहों पर मारपीट के वीडियो आते हैं. चालान के SMS भी देर से आते हैं, ऐसा सवाल बीजेपी के विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड ने सदन में उठाया. इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया.

चालान जल्द कैसे वसूल किए जाएंगे, इस पर ध्यान दिया जाएगा

देवेंद्र फडणवीस ने बताया," चालान आने के बाद कई लोगों को देर से SMS आते हैं, यह एक तथ्य है. चालान जल्द जाए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं. इसी तरह, चालान जल्द से जल्द कैसे वसूल किए जाएंगे, इस पर ध्यान दिया जाएगा."

उन्होंने आगे बताया,"गोवा में जैसे बॉडी कैमरे हैं, वैसी सिस्टम महाराष्ट्र में लाने का विचार है. चरणबद्ध तरीके से बॉडी कैमरे लाए जाएंगे. बॉडी कैमरे चाहिए, क्योंकि कई झगड़ों के वीडियो आते हैं. तू मेरे को पहचानता नही क्या? वगैरह बोलते हैं."

चालान के संबंध में अगले तीन महीने में नियमावली तैयार करेंगे

कई राज्यों में चालान के संबंध में विभिन्न नियम हैं. जो मशीनें दी जाएंगी, क्या उन्हें फास्टटैग से जोड़ा जा सकता है? क्योंकि चालान नहीं भरे जाते, ऐसा प्रश्न कांग्रेस के विधायक सतेज पाटिल ने उठाया. शिंदे गुट की विधायक मनीषा कायंदे ने कहा कि इस पर जो लोग चालान नहीं भरते, उन्हें पेट्रोल नहीं देना चाहिए, ऐसा कोई कानून बनाना होगा या एआई का उपयोग करके तकनीक लानी होगी. इस पर एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, चालान के संबंध में अगले तीन महीने में उचित नियमावली तैयार की जाएगी, ऐसी घोषणा देवेंद्र फडणवीस ने की.

नगर विकास विभाग से आदेश दिए जाएंगे- देवेंद्र फडणवीस

हम बड़ा निर्माण करते समय दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग नहीं देते हैं. बीडीडी के लिए भी पहले पार्किंग नहीं दी गई थी. वह बाद में दी गई. अब दोपहिया पार्किंग की जानी चाहिए, इसके लिए नगर विकास विभाग से आदेश दिए जाएंगे, किस प्रकार उपाय योजना करनी चाहिए, इस बारे में भी सुझाव देंगे, ऐसी जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी.