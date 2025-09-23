हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: दिमाग घर छोड़ आए थे! समुद्र किनारे ले गए कार, अरब सागर में बहने लगी, सामने आया वीडियो

Video: दिमाग घर छोड़ आए थे! समुद्र किनारे ले गए कार, अरब सागर में बहने लगी, सामने आया वीडियो

Maharashtra Viral Video: महाराष्ट्र के बीच पर कुछ पर्यटक अपनी कार लेकर समुद्र के पास गए, तभी तेज लहरों की चपेट में आकर कार बहने लगी. स्थानीय लोगों और बचाव दल की मदद से सभी सुरक्षित किनारे पर लाए गए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 23 Sep 2025 03:55 PM (IST)
Maharashtra News: महाराष्ट्र के एक बीच पर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें कुछ पर्यटक अपनी कार में सवार होकर खतरे में पड़ गए. बताया जा रहा है कि ये पर्यटक समुद्र की ओर ज्यादा करीब जाकर गाड़ी चला रहे थे, तभी उनकी कार अचानक तेज लहरों की चपेट में आ गई. अगर समय पर सतर्कता नहीं बरती जाती, तो कार को अरब सागर में बहा ले जाया जा सकता था.

घटना के बाद बचाव दल को दी गई सूचना

घटना के अनुसार, पर्यटक समूह बीच पर गाड़ी लेकर घूम रहे थे. उन्होंने समुद्र के किनारे ज्यादा पास जाकर गाड़ी चलाई. तभी अचानक समुद्र की बड़ी- बड़ी लहरें उनकी कार की ओर बढ़ने लगीं. कार अचानक अस्थिर हो गई और उसे बहते पानी में फंसते देखकर पर्यटक डर गए. उनके चीखने-चिल्लाने और मदद की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए.

इस दौरान पर्यटक काफी घबराए हुए थे. वे अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे. स्थानीय लोगों ने तुरंत अपनी मदद का हाथ बढ़ाया. कुछ लोग सीधे समुद्र की ओर जाकर उन्हें बाहर निकालने में मदद करने लगे. इसी बीच पुलिस और बचाव दल को सूचना दी गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

बचाव दल घटनास्थल पर जल्दी पहुंचा और सभी पर्यटकों को सुरक्षित किनारे पर लाया. उनके मुताबिक, अगर समय पर मदद न मिली होती तो यह घटना बड़े हादसे में बदल सकती थी. सभी पर्यटक सकुशल हैं, लेकिन उन्हें चेतावनी दी गई कि समुद्र के पास गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है.

इस घटना का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. लोग इस घटना को देखकर हैरान और डर गए हैं. कुछ लोग पर्यटकों की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ लोग स्थानीय लोगों और बचाव दल की तत्परता की तारीफ कर रहे हैं.

Published at : 23 Sep 2025 03:55 PM (IST)
MAHARASHTRA NEWS VIRAL VIDEO
