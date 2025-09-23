Video: दिमाग घर छोड़ आए थे! समुद्र किनारे ले गए कार, अरब सागर में बहने लगी, सामने आया वीडियो

Maharashtra News: महाराष्ट्र के एक बीच पर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें कुछ पर्यटक अपनी कार में सवार होकर खतरे में पड़ गए. बताया जा रहा है कि ये पर्यटक समुद्र की ओर ज्यादा करीब जाकर गाड़ी चला रहे थे, तभी उनकी कार अचानक तेज लहरों की चपेट में आ गई. अगर समय पर सतर्कता नहीं बरती जाती, तो कार को अरब सागर में बहा ले जाया जा सकता था.

घटना के बाद बचाव दल को दी गई सूचना

घटना के अनुसार, पर्यटक समूह बीच पर गाड़ी लेकर घूम रहे थे. उन्होंने समुद्र के किनारे ज्यादा पास जाकर गाड़ी चलाई. तभी अचानक समुद्र की बड़ी- बड़ी लहरें उनकी कार की ओर बढ़ने लगीं. कार अचानक अस्थिर हो गई और उसे बहते पानी में फंसते देखकर पर्यटक डर गए. उनके चीखने-चिल्लाने और मदद की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए.

महाराष्ट्र के एक बीच पर पर्यटक समुद्र की ओर ज्यादा करीब जाकर गाड़ी चला रहे थे, तभी उनकी कार अचानक तेज लहरों की चपेट में आ गई. कार अचानक अस्थिर हो गई और उसे बहते पानी में फंसते देखकर पर्यटक डर गए. pic.twitter.com/c4hDBqMA2p — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) September 23, 2025

इस दौरान पर्यटक काफी घबराए हुए थे. वे अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे. स्थानीय लोगों ने तुरंत अपनी मदद का हाथ बढ़ाया. कुछ लोग सीधे समुद्र की ओर जाकर उन्हें बाहर निकालने में मदद करने लगे. इसी बीच पुलिस और बचाव दल को सूचना दी गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

बचाव दल घटनास्थल पर जल्दी पहुंचा और सभी पर्यटकों को सुरक्षित किनारे पर लाया. उनके मुताबिक, अगर समय पर मदद न मिली होती तो यह घटना बड़े हादसे में बदल सकती थी. सभी पर्यटक सकुशल हैं, लेकिन उन्हें चेतावनी दी गई कि समुद्र के पास गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है.

इस घटना का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. लोग इस घटना को देखकर हैरान और डर गए हैं. कुछ लोग पर्यटकों की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ लोग स्थानीय लोगों और बचाव दल की तत्परता की तारीफ कर रहे हैं.