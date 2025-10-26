हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रVideo: धक्का-मुक्की के बाद आपस में भिड़ी दो महिलाएं, मुंबई लोकर ट्रेन में कटा बवाल, वीडियो वायरल

Video: धक्का-मुक्की के बाद आपस में भिड़ी दो महिलाएं, मुंबई लोकर ट्रेन में कटा बवाल, वीडियो वायरल

Viral Video: महाराष्ट्र की मुंबई लोकल ट्रेन का वीडियो सामने आया है, जिसमें ट्रेन में दो महिलाओं के बीच धक्का-मुक्की को लेकर झगड़ा शुरु हो गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 26 Oct 2025 09:00 AM (IST)
Maharashtra News: महाराष्ट्र की मुंबई लोकल ट्रेन से एक हैरान और विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दो महिलाओं के बीच धक्का-मुक्की को लेकर झड़प होती हुई दिखाई दे रही है. 

छोटी-सी बात पर शुरु हुई बहस

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला सीट पर बैठी हुई है, जबकि दूसरी महिला खड़ी हुई है. दोनों महिलाओं के बीच किसी छोटी-सी बात को लेकर तकरार शुरू हो गई. कुछ ही समय में झगड़ा बढ़ता गया और खड़ी महिला बैठी हुई महिला के पास आकर उसका हाथ पकड़कर खींचातानी करने लगी.

इस दौरान ट्रेन में मौजूद अन्य महिलाएं और लड़कियां झगड़े को रोकने की कोशिश करती दिखीं. वे दोनों महिलाओं को अलग करने की पूरी कोशिश करती हैं, ताकि झगड़ा और बढ़े नहीं और ट्रेन में शांति बनी रहे. कुछ ही देर में महिलाओं ने मिलकर झगड़ती हुई दोनों को अलग किया और उन्हें शांत होकर बैठने के लिए कहा.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

इस पूरी घटना को वहीं मौजूद एक महिला ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह छोटी-सी तकरार को लेकर दोनों महिलाओं में झड़प हुई और फिर आसपास के लोग अपनी समझदारी और संयम से स्थिति को नियंत्रित करने में सफल रहे.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में चर्चा का विषय बन गया. कई लोग इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित और हैरान हैं. कुछ यूजर्स ने कमेंट किया कि ट्रेन जैसी सार्वजनिक जगह पर इस तरह की लड़ाई करना बिल्कुल अनुचित है, जबकि कई लोगों ने झगड़े को शांत करने वाली महिलाओं की सराहना की.

Published at : 26 Oct 2025 09:00 AM (IST)
Tags :
MUMBAI MAHARASHTRA NEWS VIRAL VIDEO
