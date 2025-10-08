Video: ट्रैक्टर से गिर, ट्रॉली के पहिए में फंसा शख्स, देखने वालों को निकल गई चीख! वीडियो वायरल

Maharashtra News: महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया. यह घटना रविवार देर रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है, जब शहर में देवी विसर्जन का उत्सव मनाया जा रहा था. इस दौरान एक युवक ट्रैक्टर पर सवार था, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह चलते ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा.

हादसे के बाद युवक को पहुंचाया गया अस्पताल

गिरते ही युवक ट्रैक्टर के पिछले बड़े पहिए में फंस गया और कुछ मीटर तक घसीटता चला गया. यह दृश्य इतना भयानक था कि आसपास मौजूद लोग भी सहम गए. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत शोर मचाया और ट्रैक्टर चालक ने तुरंत वाहन रोका.

वायरल वीडियो महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर का है. यहां देवी विसर्जन के दौरान एक युवक चलते ट्रैक्टर से गिरकर पिछले पहिए में फंस गया. गनीमत रही कि उसकी जान बच गई. pic.twitter.com/cJqUxtgmEK — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 7, 2025

गनीमत यह रही कि ट्रैक्टर का पहिया युवक के सिर या सीने पर नहीं चढ़ा, वरना घटना और भी भयावह हो सकती थी. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत युवक को बाहर निकाला और उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. बताया जा रहा है कि युवक को हल्की चोटें आईं, लेकिन उसकी हालत अब स्थिर है.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा

यह पूरा हादसा पास की एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा था और अचानक युवक पीछे की ओर फिसल गया. कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लगा मानो उसकी जान नहीं बचेगी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और वह बाल-बाल बच गया.