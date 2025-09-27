Video: एक को बचाया, दांव पर लगा दी कई जिंदगियां, हाइवे पर पलटी तेज रफ्तार बस, वीडियो वायरल

Maharashtra News: महाराष्ट्र के लातूर से एक हैरान कर देने वाला सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो हाईवे का बताया जा रहा है और इसमें दिख रहा है कि एक बाइक चालक लापरवाही से सड़क पर करने की कोशिश कर रहा था. उसी समय एक बस ने सड़क पर बड़ा हादसा टालने की कोशिश की.

हादसे में 15-20 लोग चोटिल

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक चालक अचानक तेज रफ्तार में अपनी दिशा बदल रहा था. बस चालक ने सभी सावधानियों के बावजूद बाइक चालक को बचाने के चक्कर में बस पलट गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि इस हादसे में 15-20 लोग चोटिल हुए हैं. घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार घायलों की हालत स्थिर है, लेकिन कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं.

CCTV video supposedly from Highway at Latur, Maharashtra.



Look what happened to the bus while it tried to save the careless bike rider! 15-20 people were injured!



What punishment for the bike rider? pic.twitter.com/DBDFjFxTlH — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) March 4, 2025

स्थानीय लोगों और सड़क पर मौजूद लोगों ने बताया कि बाइक चालक की लापरवाही ही इस हादसे की मुख्य वजह थी. अगर बाइक चालक समय रहते सावधानी बरतता, तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती.

पुलिस ने घटना की जांच शुरू की

सोशल मीडिया पर लोग बाइक चालक की कड़ी निंदा कर रहे हैं. कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे लापरवाह चालकों के लिए क्या सख्त सजा होनी चाहिए. सड़क पर नियमों की अनदेखी न केवल चालक की बल्कि अन्य लोगों की भी जान खतरे में डालती है.

पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. CCTV फुटेज के आधार पर बाइक चालक की पहचान की जा रही है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. संभावना है कि चालक को गंभीर लापरवाही और लोगों की जान को खतरे में डालने के आरोप में सजा दी जाएगी.