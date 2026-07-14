INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमयंक लोहार हत्याकांड: पीड़ित परिवार ने CM फडणवीस से की मुलाकात, आरोपी को फांसी और सरकारी नौकरी की मांग

मयंक लोहार हत्याकांड: पीड़ित परिवार ने CM फडणवीस से की मुलाकात, आरोपी को फांसी और सरकारी नौकरी की मांग

Mumbai News In Hindi: मुंबई लोकल ट्रेन में 22 वर्षीय मयंक लोहार की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 14 Jul 2026 07:21 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई की लोकल ट्रेन में 22 वर्षीय मयंक लोहार की चाकू मारकर की गई निर्मम हत्या के मामले में पीड़ित परिवार न्याय के लिए सरकार के दरवाजे पर पहुंचा है. बुधवार को मयंक के माता-पिता और बहन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मंत्रालय में मुलाकात की. परिवार ने मुख्यमंत्री से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा (फांसी) दिलाने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है.

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मयंक का परिवार अपनी भावनाएं नहीं रोक सका. मयंक की मां मेघा ने हाथ जोड़कर और रोते हुए कहा, "मेरे बेटे के हत्यारे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए. हमें सिर्फ न्याय चाहिए."

वहीं, मयंक के पिता रमेश लोहार ने इस वारदात को बेहद खौफनाक बताते हुए कहा, "यह घटना इतनी भयावह थी कि इसे याद करते ही रूह कांप जाती है. हमने मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग रखी है कि आरोपी को फांसी हो, ताकि भविष्य में कोई भी लोकल ट्रेन में इस तरह की खौफनाक वारदात करने की हिम्मत न कर सके."

महाराष्ट्र: 'मंसूबे सफल नहीं होंगे...', डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष पर हमला

'अब परिवार का कोई सदस्य बाहर जाता है, तो डर लगता है'

अपने जवान भाई को खोने के बाद मयंक की बहन ग्यामा गहरे सदमे में हैं. उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "भाई की याद हर पल आती है. हालात ऐसे हो गए हैं कि अब परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर जाता है, तो उसके सुरक्षित लौटने तक चिंता बनी रहती है. हमें बार-बार फोन करके उनकी खैरियत पूछनी पड़ती है."

ग्यामा ने मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "मुंबई की लोकल ट्रेन में हर परिवार का कोई न कोई सदस्य रोजाना सफर करता है. ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा सबसे अहम है. आरोपी को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए, पूरा देश यही चाहता है."

क्या है मयंक हत्याकांड का पूरा मामला?

22 वर्षीय मयंक लोहार चर्चगेट से नालासोपारा जा रही लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे. अंधेरी और बोरीवली स्टेशनों के बीच ट्रेन का 'दरवाजा खुला रखने' को लेकर मयंक और एक अन्य यात्री (आरोपी) के बीच विवाद हो गया था. विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ यात्रियों ने आरोपी की पिटाई कर दी. इसके बाद गुस्से में आरोपी ने अपने बैग से धारदार हथियार (चाकू) निकाला और मयंक पर जानलेवा हमला कर दिया.

खून से लथपथ मयंक को गंभीर हालत में शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.  बोरीवली जीआरपी (GRP) ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी रोशन सुवर्णा को गिरफ्तार कर लिया था. घटना का एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें आरोपी शर्ट के बटन खोले खून से लथपथ मयंक के पास खड़ा नजर आ रहा था.

अब देखना यह है कि पीड़ित परिवार की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद इस मामले में प्रशासन और न्यायपालिका की तरफ से क्या कड़े कदम उठाए जाते हैं.

महाराष्ट्र में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा कृषि बाजार, वधावन पोर्ट के पास 1200 एकड़ में होगा तैयार

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 14 Jul 2026 07:19 PM (IST)
Tags :
Mumbai Crime News MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मयंक हत्याकांड: पीड़ित परिवार ने CM फडणवीस से की मुलाकात, आरोपी को फांसी और सरकारी नौकरी की मांग
मयंक हत्याकांड: पीड़ित परिवार ने CM फडणवीस से की मुलाकात, आरोपी को फांसी और सरकारी नौकरी की मांग
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'मंसूबे सफल नहीं होंगे...', डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष पर हमला
महाराष्ट्र: 'मंसूबे सफल नहीं होंगे...', डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष पर हमला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा कृषि बाजार, वधावन पोर्ट के पास 1200 एकड़ में होगा तैयार
महाराष्ट्र में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा कृषि बाजार, वधावन पोर्ट के पास 1200 एकड़ में होगा तैयार
महाराष्ट्र
Maharashtra: TET पेपर लीक पर बड़ा खुलासा, आगरा की प्रिंटिंग प्रेस से जूते में छिपाया गया था पेपर
महाराष्ट्र: TET पेपर लीक पर बड़ा खुलासा, आगरा की प्रिंटिंग प्रेस से जूते में छिपाया गया था पेपर
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हवा में उड़ने वाली बस लाऊंगा', E20 के बाद क्या है नितिन गडकरी का अगला प्लान? खुद बता दिया
'हवा में उड़ने वाली बस लाऊंगा', E20 के बाद क्या है नितिन गडकरी का अगला प्लान? खुद बता दिया
विश्व
'जिम्मेदार ठहराएं', PoJK में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के बाद भड़का भारत, दुनिया से की ये अपील
'जिम्मेदार ठहराएं', PoJK में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के बाद भड़का भारत, दुनिया से की ये अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा गिनती के लिए अब टेबल की जगह दरी का इस्तेमाल, बिना पॉकेट वाला ड्रेस कोड अनिवार्य
राम मंदिर चढ़ावा गिनती के लिए अब टेबल की जगह दरी का इस्तेमाल, बिना पॉकेट वाला ड्रेस कोड अनिवार्य
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के शेड्यूल का एलान, चेन्नई में इस दिन पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख
बिग बैश लीग के शेड्यूल का एलान, चेन्नई में इस दिन पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
इंडिया
Explained: आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी? कहीं POCSO में न फंस जाए आपका बच्चा
आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी?
इंडिया
'नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी जगह', धार भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं
'नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी जगह', धार भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं
विश्व
पाकिस्तान से टूटा बलूचिस्तान! खुद को आजाद देश किया घोषित, कहा- '85 फीसदी क्षेत्र पर हमारा कब्जा'
पाकिस्तान से टूटा बलूचिस्तान! खुद को आजाद देश किया घोषित, कहा- '85 फीसदी क्षेत्र पर हमारा कब्जा'
ENT LIVE
The Odyssey प्रमोशन में Christopher Nolan का मजाक हुआ वायरल, Tom Holland हंसते-हंसते हुए लोटपोट
The Odyssey प्रमोशन में Christopher Nolan का मजाक हुआ वायरल, Tom Holland हंसते-हंसते हुए लोटपोट
ENT LIVE
भारत में Christopher Nolan के मजाक ने जीता दिल, The Odyssey प्रमोशन के दौरान खूब हंसे Tom Holland
भारत में Christopher Nolan के मजाक ने जीता दिल, The Odyssey प्रमोशन के दौरान खूब हंसे Tom Holland
ENT LIVE
भारत के दर्शकों से प्रभावित हुए Christopher Nolan, The Odyssey का प्रीमियर Mumbai में करने की बताई वजह
भारत के दर्शकों से प्रभावित हुए Christopher Nolan, The Odyssey का प्रीमियर Mumbai में करने की बताई वजह
ENT LIVE
The Odyssey के सेट पर पहुंचकर दंग रह गए Tom Holland, बोले- ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा
The Odyssey के सेट पर पहुंचकर दंग रह गए Tom Holland, बोले- ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा
ENT LIVE
ऑपरेशन सफेद सागर में Air Force Officer बनना सबसे बड़ा सम्मान, बोले Taaruk Raina
ऑपरेशन सफेद सागर में Air Force Officer बनना सबसे बड़ा सम्मान, बोले Taaruk Raina
Embed widget