मंत्री नितेश राणे पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, 'हमें भी ऐसी भाषा का जवाब देना आता है'

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने एक बार फिर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के बयान को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि नितेश राणे के पास कोई काम धंधा बचा नहीं है. ये एक 'छोटा चेतन' बन गया है, जिसको बीजेपी ने मुसलमानों को गाली देने के लिए प्रमोशन दिया है और मिनिस्टर बनाया है.

'नितेश राणे पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा'

वारिस पठान ने नितेश राणे को घेरते हुए कहा, ''मंत्री बनने के बाद इनके अल्फाज देखिए. आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा, मस्जिद तक आवाज जाने दो, भाई साहब ये बोल वचन बंद करो. ये फिल्मी डायलॉग देना बंद करो. सीएम देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं कि राणे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है. क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं है? क्या ये मुसलमानों को डायरेक्ट मारने की बात नहीं कर रहे हैं.''

Mumbai, Maharashtra: AIMIM National Spokesperson Waris Pathan says, "There is nothing left for Nitesh Rane(him)to do. He has become a ‘Chhota Chetan’, who has been promoted by BJP to become a minister to abuse Muslims. And after becoming a minister, have you seen his words?… pic.twitter.com/EPe5hyH5v2 — IANS (@ians_india) March 27, 2026

क्या इस तरह का भाषण देने की इजाजत है?- वारिस पठान

उन्होंने आगे कहा, '''आंख निकालकर गोटी खेलूंगा' जैसे अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अबतक ये बीजेपी वाले पूरा पीछे लग जाते. मेरे खिलाफ तो भड़काऊ भाषण, एफआईआर, यूएपीए सब करके जेल में डालने तक की बात कर दिए होते. इनका पूरा सोशल मीडिया मेरे पीछे लग जाता. अब क्या हुआ कि सभी खामोश बैठे हैं. क्या इस तरह का भाषण देना सही है, क्या इस तरह के भाषण देने की इजाजत है? क्या मुंबई में प्रतियोगिता चल रही है? कभी छोटा चेतन जाता है तो कभी इनका एक और फालतू आदमी किरीट सोमैया आ जाता है.''

हमें भी ऐसी भाषा का जवाब देना आता है- वारिस पठान

एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ये भी कहा कि ये वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. ये भड़काने की बातें कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ''मैं तो चाहता हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इनके खिलाफ कार्रवाई करें. हमें तो ये लग रहा है कि आप बोलना चाहते हैं और ये जाकर बोल रहे हैं. इनलोगों को रोकते क्यों नहीं हैं? महाराष्ट्र को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं. ऐसी भाषा का प्रयोग न करें तो बेहतर हैं. हमें भी ऐसी भाषा का जवाब देना आता है.''