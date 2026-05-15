भोजशाला पर हाई कोर्ट के फैसले पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'बीजेपी ने एक तरह से...'

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच से धार स्थित भोजशाला को मंदिर घोषित किए जाने के बाद इस पर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है. उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस मुद्दे पर काफी समय से विवाद चल रहा था. इसे दोनों पक्ष लीगल कठघरे में लेकर गए थे. अभी इंदौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं मानती हूं कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा.

शिवसेना (यूबीटी) की नेता ने कहा, ''ये 11वीं शताब्दी का मंदिर है, जिसकी मेन मूर्ति को अंग्रेज ले गए थे, ब्रिटिश म्यूजियम में अभी भी हैं. सवाल है कि अब तक हम देख रहे थे कि मंगलवार को मंदिर की पूजा होती थी और शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती थी. तो वो इस निर्णय के चलते किस तरह से प्रभावित होगा.''

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प्रियंका चतुर्वेदी का बीजेपी पर निशाना

उन्होंने कहा, ''हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने एक तरह से मॉडल बनाया हुआ है कि कैसे हिंदू बनाम मुसलमान करें. कहीं ये निर्णय उसी विवाद के घेरे में न आ जाए. अगर ऐसा होता है तो ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा. मैं उम्मीद करती हूं कि हर पक्ष अपना संयम बरतेगा और कोशिश करेगा कि शांतिपूर्वक इसका समाधान निकाला जा सके, ना कि किसी तरह की चिंगारी लगाने, राजनैतिक और धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करेगा. बस यही अपेक्षा है कि इंदौर हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो देश के सामने निष्कर्ष आएगा.''

धार स्थित भोजशाला को लेकर HC का फैसला क्या?

बता दें कि इंदौर हाई कोर्ट ने धार स्थित भोजशाला विवादित स्थल को मंदिर मानते हुए हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मुस्लिमों को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज अदा करने की इजाजत देने के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सात अप्रैल 2003 के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा, ''ऐतिहासिक साहित्य स्थापित करता है कि स्मारक परमार राजवंश के राजा भोज से जुड़ा था. भोजशाला में संस्कृत शिक्षण केंद्र और देवी सरस्वती का मंदिर होने के संकेत मिले हैं.''

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