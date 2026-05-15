महाराष्ट्र के जालना में खौफनाक मर्डर, 19 साल के युवक की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के जालना जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है.अंबड़ तालुका के रुई गांव में कुछ अज्ञात हमलावरों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. मृतक की पहचान राजेश कोरकाने के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 19 साल है.

मिली जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने राजेश के सिर पर तलवार से वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बन गया और लोगों में डर फैल गया. हालांकि, इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

क्या है पूरा मामला?

शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि हत्या के पीछे प्रेम संबंधों का विवाद हो सकता है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, राजेश का किसी युवती के साथ संबंध होने की चर्चा थी और इसी वजह से दुश्मनी पैदा हुई हो सकती है. हालांकि, अभी तक इस मामले में किसी आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है.

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घटना के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में पूछताछ कर सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं. हालांकि, फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से नमूने इकट्ठा किए हैं. वहीं पुलिस आसपास के लोगों और मृतक के दोस्तों से पूछताछ कर रही है, ताकि हत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

हत्या की इस वारदात के बाद रुई गांव में तनाव का माहौल है. स्थानीय लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. साथ ही आरोपियों की पहचान के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, ताकि जल्द ही मामले का खुलासा किया जा सके.

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