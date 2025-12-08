Maharashtra: पहले पता पूछा, फिर आंखों में डाल दी कीचड़... वाघोड में महिला की चैन खींच ले गए बदमाश

Maharashtra News: महाराष्ट्र के वाघोड की रहने वाली शोभा सुरेश पाटिल अकेले सड़क पर पैदल जा रही थीं. तभी मोटरसाइकिल से आए दो युवक उनके पास रुके और खिरवड रोड का पता पूछने लगे. बातचीत के बहाने अचानक उन्होंने शोभा पाटिल की आंखों में मिट्टी फेंक दी. आंखें जलने और दिखना बंद होने का फायदा उठाकर आरोपियों ने उनके गले में पहना सोने का हार जोर से खींच लिया और बाइक पर फरार हो गए.

पुलिस की तेज कार्रवाई

घटना की शिकायत दर्ज होते ही रावेर पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. फुटेज में दोनों संदिग्धों को रावेर शहर में रेकी करते हुए देखा गया. इसके बाद पुलिस निरीक्षक डॉ. विशाल जायसवाल के निर्देश पर अपराध प्रकटीकरण शाखा की टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की.

पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी अंतुर्ली के खेत शिवारा में हो सकते हैं. इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया. छापेमारी के दौरान दोनों युवक मोटरसाइकिल पर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया.

गिरफ्तार आरोपी और कबूलनामा

गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम हैं अजय गजानन बेलदार (20 साल),नरेंद्र उर्फ नीलेश अशोक बेलदार (20 साल) दोनों आरोपी अंतुर्ली, ता. मुक्ताईनगर के रहने वाले हैं. पूछताछ में दोनों ने अपराध कबूल कर लिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों से लगभग 2 लाख रुपये का माल जब्त किया, जिसमें शामिल है ,75 हजार रुपये की मोटरसाइकिल, 13 ग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख 75 हजार रुपये है.

पूरा मामला रावेर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया

इस कार्रवाई में साइबर क्राइम सेल के मिलिंद जाधव और गौरव पाटिल ने अहम भूमिका निभाई. पूरा मामला रावेर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और इसकी आगे की जांच फौजदार तुषार पाटिल कर रहे हैं. इस गिरफ्तारी से इलाके की महिलाओं में थोड़ी राहत देखी जा रही है, क्योंकि लगातार बढ़ रही चैन स्नैचिंग की घटनाओं से लोग दहशत में थे.