'मराठी PM बने तो खुशी होगी', कांग्रेस नेता के बयान की चर्चा

महाराष्ट्र की राजनीति में प्रधानमंत्री पद को लेकर एक नई और दिलचस्प बहस छिड़ गई है. राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के चाचा द्वारा उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री बताए जाने के बाद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) ने एक अहम और तंज भरा बयान दिया है. वडेट्टीवार ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हटाकर कोई मराठी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, तो यह उनके लिए खुशी की बात होगी. इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

'मेरा भतीजा आज नहीं तो कल सीएम बनेगा'

दरअसल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चाचा ने हाल ही में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि, "मेरा भतीजा आज नहीं तो कल देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा." इस बयान पर मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी भी रिश्तेदार या भाई को ऐसा लगना बहुत स्वाभाविक है कि उनके परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने. लेकिन इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में यह फैसला करने का अधिकार रिश्तेदारों के पास नहीं, बल्कि "गुजरात के दो नेताओं" के पास है.

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'फैसला गुजरात के दो नेता करते हैं'

विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा, "हमारी (कांग्रेस) सरकार आती है, तो हमारे नेता तय करते हैं. उनकी सरकार है, तो वे तय करेंगे. यह फैसला करने वाले गुजरात के दो नेता हैं." उन्होंने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा, "अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हटाकर महाराष्ट्र का कोई मराठी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो यह हमारे लिए खुशी की ही बात होगी." वडेट्टीवार का यह संकेतपूर्ण बयान महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है. अब देखना यह है कि कांग्रेस नेता के इस तंज पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और देवेंद्र फडणवीस के समर्थकों की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है.

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