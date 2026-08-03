मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'मराठी PM बने तो खुशी होगी', कांग्रेस नेता के बयान की चर्चा

'मराठी PM बने तो खुशी होगी', कांग्रेस नेता के बयान की चर्चा

Maharashtra Politics: सीएम फडणवीस के चाचा ने कहा था कि आज नहीं तो कल उनका भतीजा पीएम जरूर बनेगा. इस पर कांग्रेस नेता विजय वड्डेटीवार ने प्रतिक्रिया दी.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 03 Aug 2026 05:22 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की राजनीति में प्रधानमंत्री पद को लेकर एक नई और दिलचस्प बहस छिड़ गई है. राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के चाचा द्वारा उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री बताए जाने के बाद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) ने एक अहम और तंज भरा बयान दिया है. वडेट्टीवार ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हटाकर कोई मराठी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, तो यह उनके लिए खुशी की बात होगी. इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

'मेरा भतीजा आज नहीं तो कल सीएम बनेगा'

दरअसल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चाचा ने हाल ही में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि, "मेरा भतीजा आज नहीं तो कल देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा." इस बयान पर मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी भी रिश्तेदार या भाई को ऐसा लगना बहुत स्वाभाविक है कि उनके परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने. लेकिन इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में यह फैसला करने का अधिकार रिश्तेदारों के पास नहीं, बल्कि "गुजरात के दो नेताओं" के पास है.

मुंबई में SRA-PAP फ्लैट दिलाने के नाम पर 5.57 करोड़ की ठगी, FIR

'फैसला गुजरात के दो नेता करते हैं'

विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा, "हमारी (कांग्रेस) सरकार आती है, तो हमारे नेता तय करते हैं. उनकी सरकार है, तो वे तय करेंगे. यह फैसला करने वाले गुजरात के दो नेता हैं." उन्होंने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा, "अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हटाकर महाराष्ट्र का कोई मराठी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो यह हमारे लिए खुशी की ही बात होगी." वडेट्टीवार का यह संकेतपूर्ण बयान महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है. अब देखना यह है कि कांग्रेस नेता के इस तंज पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और देवेंद्र फडणवीस के समर्थकों की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है.

'प्रधान को हटाकर किसे शिक्षा मंत्री बना दिया?' प्रह्लाद जोशी पर ये बोले अभिजीत दीपके

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 03 Aug 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
'मराठी PM बने तो खुशी होगी', कांग्रेस नेता के बयान की चर्चा
'मराठी PM बने तो खुशी होगी', कांग्रेस नेता के बयान की चर्चा
महाराष्ट्र
मुंबई में SRA-PAP फ्लैट दिलाने के नाम पर 5.57 करोड़ की ठगी, FIR
मुंबई में SRA-PAP फ्लैट दिलाने के नाम पर 5.57 करोड़ की ठगी, FIR
महाराष्ट्र
'प्रधान को हटाकर किसे शिक्षा मंत्री बना दिया?' प्रह्लाद जोशी पर ये बोले अभिजीत दीपके
'प्रधान को हटाकर किसे शिक्षा मंत्री बना दिया?' प्रह्लाद जोशी पर ये बोले अभिजीत दीपके
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके परिवार से मुलाकात पर बौखलाई BJP! शिंदे से की नेताओं पर कार्रवाई की मांग
अभिजीत दीपके परिवार से मुलाकात पर बौखलाई BJP! शिंदे से की नेताओं पर कार्रवाई की मांग
Advertisement

वीडियोज

Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Salman Khan ने SVC63 के लिए घटाई फीस? 120 करोड़ से 70 करोड़ लेने की चर्चा
हम सालों से घुटने के दर्द से बेवजह डर रहे थे? जो बात डॉक्टर भी छुपाते हैं, वो आज बाहर आ गई!
Baba Bageshwar: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट ? | Dhirendra Shashtri
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
मध्य प्रदेश
दतिया में नरोत्तम मिश्रा नहीं बीजेपी की हार की ये हैं 5 बड़ी वजहें, पढ़ें यहां
दतिया में नरोत्तम मिश्रा नहीं बीजेपी की हार की ये हैं 5 बड़ी वजहें, पढ़ें यहां
इंडिया
आपराधिक बैकग्राउंड वालों को नहीं राहत, प्रदर्शन पर जानें SC ने क्या कहा
आपराधिक बैकग्राउंड वालों को नहीं राहत, प्रदर्शन पर जानें SC ने क्या कहा
मध्य प्रदेश
Datia By-election Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, BJP को हराकर सीट पर कब्जा बरकरार
Live: दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, BJP को हराकर सीट पर कब्जा बरकरार
टेलीविजन
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
क्रिकेट
बुमराह की जगह टीम इंडिया में आए आकिब नबी की टोटल नेटवर्थ कितनी है?
बुमराह की जगह टीम इंडिया में आए आकिब नबी की टोटल नेटवर्थ कितनी है?
बिहार
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
इंडिया
'हम अलग...', तसलीमा ने CJP प्रोटेस्ट की बांग्लादेश से की तुलना तो दीपके की दो टूक
'हम अलग...', तसलीमा ने CJP प्रोटेस्ट की बांग्लादेश से की तुलना तो दीपके की दो टूक
इंडिया
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget