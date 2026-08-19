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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपुणे के सिंहगढ़ किले में कपड़ों को लेकर विवाद, पर्यटकों में मारपीट

पुणे के सिंहगढ़ किले में कपड़ों को लेकर विवाद, पर्यटकों में मारपीट

Pune News In Hindi: सिंहगढ़ किले पर शॉर्ट्स पहनने को लेकर पर्यटकों से मारपीट का मामला सामने आया है. पुलिस ने 8 लोगों पर केस दर्ज किया, वीडियो वायरल होने के बाद जांच तेज हुई.

Written By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क |  Updated at : 19 Aug 2026 04:07 PM (IST)
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महाराष्ट्र के पुणे स्थित ऐतिहासिक सिंहगढ़ किले पर पर्यटकों के कपड़ों को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. आरोप है कि शॉर्ट्स पहनकर घूमने पहुंचे कुछ पर्यटकों के साथ कथित तौर पर मारपीट और धमकी दी गई. घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुणे ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में समस्त हिंदू बांधव आर्मी के आठ सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया है. आरोपियों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं. पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है.

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शॉर्ट्स पहनने पर शुरू हुआ विवाद

मामला एक 39 वर्षीय निजी कंपनी के वरिष्ठ मैनेजर की शिकायत के बाद सामने आया. शिकायतकर्ता अपने परिवार और दोस्तों के साथ सिंहगढ़ किले पर घूमने पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि तानाजी मालुसरे स्मारक से लौटते समय कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया. आरोप है कि उनके शॉर्ट्स पहनने को लेकर सवाल किए गए और विवाद बढ़ने के बाद उनके साथ मारपीट की गई. शिकायत के मुताबिक, कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारे, जबकि एक महिला ने उनकी पत्नी के साथ कथित तौर पर खींचतान की. इस दौरान ‘हिंदू संस्कृति’ का पालन करने को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कहे जाने का आरोप है.

चार पर्यटक समूहों को बनाया गया निशाना

पुलिस के अनुसार, रविवार दोपहर करीब 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच चार अलग-अलग समूहों के पर्यटकों के साथ विवाद और मारपीट की शिकायतें मिली हैं. एक अन्य शिकायत में महिला पर्यटक समेत कई लोगों के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है. कुछ पर्यटकों को थप्पड़ मारने और प्लास्टिक की छड़ से हमला करने की बात भी सामने आई है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो

घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो में सिंहगढ़ किले पर कुछ लोगों के बीच बहस और हाथापाई होती दिखाई दे रही है. वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और पुलिस ने शिकायतों के आधार पर जांच शुरू कर दी.

पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपियों की तलाश जारी

हवेली पुलिस थाने के इंस्पेक्टर राजेश रामाघरे ने बताया कि मामले में आठ लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है. आरोपियों पर मारपीट, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और आपराधिक धमकी जैसी धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे. जांच के बाद घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा होगा.

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Published at : 19 Aug 2026 03:31 PM (IST)
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