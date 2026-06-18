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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशिवसेना UBT की आपात बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे ओमराजे निंबालकर, कहा- मैंने अभी तक कोई...'

शिवसेना UBT की आपात बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे ओमराजे निंबालकर, कहा- मैंने अभी तक कोई...'

Maharashtra Politics: शिवसेना (यूबीटी) की बैठक पर पार्टी के सांसद ओमराजे निंबालकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि उन्होंने अब तक कोई राजनीतिक फैसला नहीं लिया है.

Reported By : महिमा पांडेय |  Updated at : 18 Jun 2026 11:23 AM (IST)
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  • यूबीटी का दावा, 2 सांसदों ने शिंदे गुट नहीं साधा.

महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों घमासान मचा हुआ है. शिवसेन (यूबीटी) के 6 सांसदों के शिंदे गुट को समर्थन देने की खबरें जोर पकड़ रही हैं. इस बीच उद्धव ठाकरे ग्रुप ने अपने सभी लोकसभा सासंदो को ‘व्हिप’ जारी कर गुरुवार सुबह 11 बजे नई दिल्ली में पार्लियामेंट्री पार्टी की आपात बैठक बुलाई है. इस बैठक में कौन शामिल होगा और कौन नहीं इसपर अब भी संशय बना हुआ है.

इस बैठक पर अब सांसद ओमराजे निंबालकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि उन्होंने अब तक कोई राजनीतिक फैसला नहीं लिया है. 'पवनराजे निंबालकर मर्डर केस' मेरे और मेरे परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. 

ओमराजे निंबालकर 20 जून के बाद लेंगे फैसला

ओमराजे निंबालकर ने कहा, "मैंने अभी कोई पॉलिटिकल फैसला नहीं लिया है. फिलहाल, 'पवनराजे निंबालकर मर्डर केस' मेरे और मेरे परिवार के लिए सबसे जरूरी है. इस केस का अहम फैसला 20 जून को आएगा. यह फैसला आने के बाद ही मैं मीडिया से बातचीत करूंगा और अपना अगला रूख साफ करूंगा. तब तक, मैं किसी और बात पर बात नहीं करूंगा." उन्होंने यह भी बताया कि वो फिलहाल दिल्ली में नहीं, बल्कि अभी अपने परिवार के साथ पुणे में हैं.

कार्यकर्ताओं में आक्रोश

इस बीच ओमराजे निंबालकर की संभावित बगावत की खबर से धाराशिव जिले में ठाकरे ग्रुट के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और कहा है कि अगर उन्होंने पार्टी को धोखा दिया तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे. शिवसेना ठाकरे ग्रुट के डिप्टी चीफ बंडू अदारकर और सुरेश गवली ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सीधे चेतावनी दी है. दोनों ने कहा, "अगर ओमराजे निंबालकर शिंदे ग्रुप में शामिल हुए तो जिले में जहां भी वो दिखेंगे, हम उनके मुंह में गोबर लगा देंगे." अब सभी की निगाहें 20 जून को होने वाले पवन राजे केस के फैसले और उसके बाद ओमराजे के स्टैंड पर हैं. 

आज की बैठक लॉयल्टी का 'लिटमस टेस्ट' 

गौर हो कि ठाकरे ग्रुट ने अपने सभी लोकसभा सासंदों को बुधवार को 'व्हिप' जारी किया था और गुरुवार सुबह 11 बजे नई दिल्ली में अर्जेंट बैठक बुलाई थी. आज की ये बैठक शिवसेना संसदीय दल के कार्यालय में होगी. इस बैठक में संजय राउत जैसे कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं. इस बैठक को शिवसेना सांसदों के लिए लॉयल्टी का 'लिटमस टेस्ट' के तौर पर देखा जा रहा है.

हालांकि, दावा किया जा रहा है कि 6 सांसदो ने शिंदे गुट को समर्थन दे दिया है, लेकिन ठाकरे गुट ने दावा किया है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दिए गए लेटर पर 6 में से 2 सांसदों के साइन नहीं हैं. सूत्रों ने भरोसा जताया है कि वादा पूरा न होने की वजह से 2 सासंदों ने साइन नहीं किए और वो ठाकरे ग्रुट में ही रहेंगे, इसलिए ऑपरेशन टाइगर को लेकर सस्पेंस अब और बढ़ता दिख रहा है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 18 Jun 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLITICS Uddhav Thackreay SHIVSENA UBT
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