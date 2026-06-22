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बागी सांसद की पार्षद बेटी ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, पिता की बगावत के बाद उठाया यह बड़ा कदम

Shiv Sena UBT Crisis: संजय पाटील की बेटी राजूल पाटील ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर स्पष्ट किया कि वह शिवसेना UBT के साथ हैं और रहेंगी. उन्होंने पिता की बगावत पर कहा कि सबको अपने फैसले लेने का हक है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 22 Jun 2026 08:16 AM (IST)
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उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी से सांसद संजय पाटील ने पार्टी का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे का दल जॉइन करने का फैसला लिया है. इस बीच उनकी बेटी राजूल पाटील, जो शिवसेना यूबीटी से ही पार्षद हैं उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है. राजूल पाटील ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जताई है. 

राजूल पाटील ने कहा कि वह बांद्रा में ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ इसलिए आई थीं ताकि वह स्पष्ट कर सकें कि वह शिवसेना यूबीटी के साथ हैं. उन्होंने आगे कहा, "मैं पार्टी के साथ हूं और उद्धव ठाकरे के साथ हूं. मैं पूरी वफादारी के साथ अपना काम करूंगी."

यह भी पढ़ें: ओमराजे निंबालकर शिंदे की शिवसेना में होंगे शामिल, ठाकरे परिवार के प्रति जताया सम्मान

पिता की बगावत पर क्या बोलीं राजूल पाटील?

राजूल पाटील इस साल की शुरुआत में बृह्नमुंबई महानगर पालिका (BMC) की पार्षद निर्वाचित हुई थीं. वह पार्टी की युवा शाखा ‘युवा सेना’ की सदस्य भी हैं. जब राजूल से उनके पिता की बगावत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह उनका अपना फैसला है. उन्होंने कहा, "हमारे यहां व्यक्तिगत रूप से फैसले लेने की परंपरा है."

संजय पाटील को उम्मीदवार बनाने के लिए जनता से माफी 

उद्धव ठाकरे ने सांसद संजय पाटील के लोकसभा क्षेत्र भांडुप में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मतदाताओं से माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि संजय पाटील को उम्मीदवार बनाया. संजय पाटील समेत 6 सांसदों की बगावत के बीच उद्धव ठाकरे ने दो टूक कहा कि उनका मनोबल टूटा नहीं है. 

वहीं, बीजेपी नीत महायुति पर करारा हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके पिता बालासाहेब ठाकरे की बनाई अविभाजित शिवसेना ने कांग्रेस से लड़ने में 30 साल बिताए, लेकिन कांग्रेस ने कभी पार्टी को हथियाने या खत्म करने की कोशिश नहीं की. यह काम बीजेपी करती है. 

पीटीआई भाषा के इनपुट के साथ

 

यह भी पढ़ें: उद्धव ठाकरे को झटके पर झटका! अब वसई में 50 से ज्यादा पदाधिकारियों ने छोड़ा साथ, BJP में शामिल

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 22 Jun 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS SHiv Sena UBT
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