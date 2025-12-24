हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'अगर अब चूके तो सब खत्म...', राज ठाकरे के साथ गठबंधन के बाद ऐसा क्यों बोले उद्धव ठाकरे?

MNS- Shiv Sena UBT Alliance: बीजेपी पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई को नोचने-खसोटने और उसे तहस-नहस करने की मंशा रखने वालों के प्रतिनिधि आज दिल्ली में बैठे हैं.

By : वैभव परब | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 24 Dec 2025 03:22 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की सियासत में बुधवार (24 दिसंबर) का दिन बड़ा दिन साबित हुआ. दरअसल, 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के दलों ने गठबंधन किया. दोनों भाइयों की पार्टियों ने आगामि बीएमसी समेत 29 नगर निगम चुनाव के लिए हाथ मिलाया है. इस दौरान दोनों नेताओं ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया. उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठी मानुष से अब अगर चूक हुई तो सब खत्म होगा, अगर बिखरे तो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे.

वहीं गठबंधन के ऐलान के बाद महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने इस दौरान भाषण में कहा, "मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी भी झगड़े से बड़ा महाराष्ट्र है और उसी इंटरव्यू के बाद से हम साथ आने लगे. आज हम मुंबई के लिए शिवसेना और मनसे की युति की घोषणा कर रहे हैं."

'कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, तय नहीं'

राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित संयुक्त पत्रकार वार्ता बुधवार को होटल में हुई. इस दौरान बेहद मुस्कुराते हुए राज ठाकरे ने युति की घोषणा की. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुंबई में कौन कितनी सीटें लड़ेगा, यह अभी नहीं बताया जाएगा और इस बात के जरिए उन्होंने बीजेपी पर सीधा तंज कसा.

राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में इस समय बच्चों के अपहरण करने वाले कई गिरोह सक्रिय हैं और उनमें दो और गिरोह जुड़ गए हैं जो राजनीतिक दलों से बच्चों को 'अपहरण' करते हैं. मुंबई में महापौर मराठी ही होगा और हमारा ही होगा ऐसा विश्वास उन्होंने जताया. बाकी जो कहना है, वह हम सार्वजनिक सभाओं में ही कहेंगे. मेरे पास भी कई वीडियो हैं, यह कहते हुए उन्होंने परोक्ष रूप से भाजपा को चेतावनी भी दी.

'मुंबई का मेयर मराठी ही होगा'

राज ठाकरे ने कहा कि जिस क्षण का महाराष्ट्र लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था वह शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की युति आज हम उसकी घोषणा कर रहे हैं. जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, उन्हें दोनों दलों की ओर से संयुक्त रूप से उम्मीदवारी दी जाएगी. नामांकन कब और कैसे होगा, इसकी जानकारी दी जाएगी.

मुंबई के महापौर पद पर उन्होंने दोहराया कि मुंबई का महापौर मराठी ही होगा और हमारा ही होगा. उन्होंने पत्रकारों से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि जिन्हें मुंबई, महाराष्ट्र और मराठी मानुस से प्रेम है, वे हमारे साथ खड़े रहें.

'फिर कभी न टूटें, न बिखरें मराठी की विरासत न छोड़ें'

उद्धव ठाकरे ने कहा, "मुंबई को नोचने-खसोटने और उसे तहस-नहस करने की मंशा रखने वालों के प्रतिनिधि आज दिल्ली में बैठे हैं. यही उनके इरादे हैं. आज हम अपने कर्तव्य के तौर पर साथ आए हैं और साथ रहने के लिए आए हैं."

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "आगे अगर कोई भी मुंबई या महाराष्ट्र को टेढ़ी नज़र से देखे, या कपटपूर्ण साजिशों से महाराष्ट्र को मुंबई से, मुंबई को महाराष्ट्र से, और मराठी मानुस से अलग करने की कोशिश करे तो उसका राजनीति में अंत किए बिना हम नहीं रुकेंगे. शपथ लेकर हम मैदान में उतरे हैं."

'अब अगर चूक हुई तो सब खत्म'

मराठी मानुष से अपील करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, "अब अगर चूक हुई तो सब खत्म होगा, अगर बिखरे तो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे. इसलिए एक बार फिर न टूटें, न बिखरें, और मराठी की विरासत न छोड़ें. यही संदेश हम दोनों की युति के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र को दे रहे हैं."

Published at : 24 Dec 2025 03:22 PM (IST)
