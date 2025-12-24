महाराष्ट्र में बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना अब मजबूत हो रही है. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल बाद साथ आ गए हैं. बुधवार, 24 दिसंबर की दोपहर 12.30 बजे शिवतीर्थ में प्रेस कांफ्रेंस के जरिए दोनों भाइयों ने एक साथ आने का ऐलान कर दिया. बालासाहेब के समर्थकों के लिए यह भावुक कर देने वाला पल था.

गठबंधन के ऐलान के साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि दोनों भाई एक साथ आए हैं, एक साथ रहने के लिए आए हैं. कोई मुंबई को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसका खात्मा किए बिना नहीं रहेंगे.

'हमें बंटना नहीं है'-उद्धव ठाकरे

शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, "बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान दुष्प्रचार किया था. कहा था- बंटेंगे तो कटेंगे, लेकिन मैं मराठी मानुष से कहना चाहूंगा- हम बटेंगे तो यह हमें खत्म कर देंगे."

क्या बोले राज ठाकरे?

वहीं, राज ठाकरे ने कहा, "किसी भी झगड़े और विवाद से बड़ा महाराष्ट्र है. कौन कितनी जगह चुनाव लड़ेगा, इसका आंकड़ा क्या है, मैं नहीं बताऊंगा. हमारा गठबंधन हो गया है इसकी घोषणा करता हूं."

केवल BMC के लिए नहीं है ठाकरे बंधुओं का गठबंधन

उद्धव ठाकरे ने यह स्पष्ट किया कि यह गठबंधन सिर्फ मुंबई यानी BMC चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि राज्यभर के लिए है. अन्य महानगरपालिकाओं के चुनाव में भी मनसे और शिवसेना यूबीटी साथ लड़ेगी.

उद्धव ठाकरे ने यह भी ऐलान किया कि मुंबई का मेयर मराठी ही होगा और हमारा ही होगा. बीजेपी को जो चाहिए बीजेपी देखे, लेकिन जो मराठी आदमी को चाहिए वो हम देखेंगे.