महाराष्ट्र विधान परिषद में मंगलवार का दिन भावुक भी रहा और सियासी तकरार से भरपूर भी. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का कार्यकाल खत्म होने पर उन्हें औपचारिक विदाई दी गई, लेकिन इस मौके पर भी राजनीति की तल्खी साफ नजर आई. ठाकरे और उनके पूर्व सहयोगी और मौजूदा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक-दूसरे पर परोक्ष रूप से निशाना साधा.

इस विदाई समारोह में ठाकरे के अलावा उप सभापति नीलम गोर्हे, अमोल मिटकारी, शशिकांत शिंदे, राजेश राठौड़ और भाजपा के दादाराव केचे, संजय कानेकर, रणजीत सिंह मोहिते-पाटिल और संदीप जोशी को भी विदाई दी गई.

शिंदे का तंज, ‘अमीर परिवार’ वाला इशारा

विदाई प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत खुद एकनाथ शिंदे ने की. उन्होंने उद्धव ठाकरे को “उद्धव साहब ठाकरे” कहकर संबोधित किया, लेकिन बातों-बातों में तंज कसने से भी नहीं चूके.

शिंदे ने नीलम गोर्हे की तारीफ करते हुए कहा कि वह किसी अमीर परिवार से नहीं आतीं. इसे सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष माना गया, क्योंकि ठाकरे को पार्टी नेतृत्व अपने पिता बाल ठाकरे से विरासत में मिला था. हालांकि, शिंदे ने यह भी कहा कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता और उन्होंने ठाकरे को आगे के लिए शुभकामनाएं दीं.

नाम लिए बिना वार, पुरानी दरार दिखी साफ

दिलचस्प बात यह रही कि दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर निशाना तो साधा, लेकिन सीधे नाम लेने से बचते रहे. साल 2022 में शिंदे की बगावत के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे और वही दरार इस विदाई समारोह में भी साफ दिखाई दी.

उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में सीधे-सीधे राजनीतिक हमला नहीं किया, लेकिन इशारों में तीखी बात कह दी. उन्होंने हाल ही में सामने आए स्वयंभू बाबा अशोक खरात मामले का जिक्र करते हुए कहा, “अपने हितों के लिए दूसरे की बलि दी जा रही है.”

भावुक विदाई में भी सियासत हावी

यह विदाई समारोह एक तरफ जहां औपचारिक और भावुक था, वहीं दूसरी तरफ सियासी तकरार से भी भरा रहा. इससे साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी तल्खी कम नहीं हुई है और आने वाले समय में यह और तेज हो सकती है.