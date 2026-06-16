AIMIM के यूपी चुनाव लड़ने के फैसले पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'उन्हें इतनी हिम्मत...'

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. AIMIM की यहां चुनाव लड़ने की योजना है. अब इस पर शिवसेना (UBT) की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम करार दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जहां कमजोर पड़ती है वहां पर AIMIM को आगे खड़ा कर देती है.

लखनऊ में पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''कोई उनसे पूछे कि AIMIM जैसी पार्टी, जो तेलंगाना के कुछ हिस्सों में ही कुछ सीटें जीतती है, उसे अचानक उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का आत्मविश्वास कैसे आ गया. उन्हें इतनी हिम्मत, इतना योगदान या सफलता कहां से मिल रही है क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम है.''

Lucknow, Uttar Pradesh: Reacting to AIMIM's plans to contest elections in Uttar Pradesh, former Shiv Sena (UBT) MP Priyanka Chaturvedi says, "Someone should ask them how a party like AIMIM, which wins only a few seats in Hyderabad and parts of Telangana, has suddenly gained the… pic.twitter.com/2T4EvTObeB — IANS (@ians_india) June 16, 2026

असदुद्दीन ओवैसी की कोशिशों को लोग विफल करेंगे- प्रियंका चतुर्वेदी

उन्होंने आगे कहा, ''जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है वहां वो एआईएमआईएम को आगे खड़ा करती है. ऐसा वो इस उम्मीद में करती है कि वोटर्स का वोट बंट जाएगा. उत्तर प्रदेश की जनता काफी सक्षम है, समझदार है. असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो ऐसी कोशिशें की जा रही हैं उसे लोग विफल करेंगे और उनके साथ खड़े होंगे जो प्रजातंत्र को आगे रखे और संविधान को सबसे ऊपर रखे.''

हमारी मंशा BJP को हराना है- AIMIM

एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सोमवार (15 जून) को बड़ा बयान दिया था उन्‍होंने कहा था जो कोई भी बीजेपी को हराना चाहता है, उसका हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है और हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि हमारी मंशा BJP को हराना है. हम चाहते हैं कि बीजेपी दोबारा सत्ता में न आए, इसलिए जो भी आना चाहता है, हम गठबंधन के लिए तैयार हैं.

वारिस पठान ने ये भी कहा था हमारी शर्त है कि हमें हिस्‍सेदारी दी जाए और इज्‍जत के साथ बुलाया जाए. किस पार्टी के साथ जाएंगे और कितनी सीटों पर लड़ेंगे, यह बाद की प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) बीजेपी को हरा नहीं पाती तो एआईएमआईएम को बीजेपी की बी-टीम बताती है. वास्‍तविकता तो यह है कि बीजेपी और सपा एक ही सिक्‍के के दो पहलू हैं.

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