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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रWatch: केतन अग्रवाल हत्याकांड, हरकतों से नहीं बाज आ रही सिया गोयल; मीडिया को किया अश्लील इशारा

Watch: केतन अग्रवाल हत्याकांड, हरकतों से नहीं बाज आ रही सिया गोयल; मीडिया को किया अश्लील इशारा

Ketan Agarwal Murder Case: इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उसकी कड़ी आलोचना की. कई लोगों ने हत्या जैसे गंभीर मामले में आरोपी होने के बावजूद इस तरह के व्यवहार को असंवेदनशील और अनुचित बताया.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 03 Jul 2026 01:39 PM (IST)
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केतन अग्रवाल हत्याकांड की मुख्य आरोपी सिया गोयल एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार वजह जांच नहीं, बल्कि मीडिया के सामने उसका आपत्तिजनक व्यवहार है. पुलिस की निगरानी में ले जाए जाने के दौरान सिया गोयल ने मीडियाकर्मियों की ओर अश्लील इशारा किया. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

गुरुवार (2 जुलाई) को जांच के सिलसिले में पुलिस सिया गोयल को पुणे के मार्केट यार्ड स्थित उसके घर लेकर गई थी. इस दौरान वह काले रंग की टी-शर्ट पहने हुए थी और उसने अपने चेहरे को प्रिंटेड स्कार्फ से ढका हुआ था. घर से बाहर निकलते समय उसने वहां मौजूद मीडियाकर्मियों की ओर देखा और कैमरों के सामने अश्लील इशारा कर दिया. 

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की कड़ी आलोचना

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उसकी कड़ी आलोचना की. कई लोगों ने हत्या जैसे गंभीर मामले में आरोपी होने के बावजूद इस तरह के व्यवहार को असंवेदनशील और अनुचित बताया. पुलिस के मुताबिक, सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी पर 18 जून को पुणे के पास लोहगढ़ किले की पहाड़ी से कारोबारी केतन अग्रवाल को धक्का देकर हत्या करने का आरोप है. 

शुरुआत में सिया ने पुलिस को बताया था कि केतन का पैर फिसलने से हादसा हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने पहले आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था. हालांकि पूछताछ के दौरान सिया के बयानों और उसके व्यवहार में फर्क होने के बाद पुलिस को शक हुआ. आगे की जांच में मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने सिया और चेतन को हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया.

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पुलिस जांच में हुआ ये खुलासा

जांच में यह भी सामने आया कि सिया और केतन की शादी दोनों परिवारों की सहमति से तय हो चुकी थी और इस साल नवंबर में विवाह होना था. पुलिस का आरोप है कि चेतन चौधरी इस रिश्ते से खुश नहीं था और वह केतन को अपने और सिया के रिश्ते में बाधा मानता था. इसी वजह से दोनों ने कथित तौर पर हत्या की साजिश रची.

पुलिस के अनुसार, 14 जून को भी सिया ने कथित रूप से केतन को किले से धक्का देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन केतन पहाड़ी के किनारे झाड़ियों को पकड़कर बच गया. इसके बाद सिया ने कथित तौर पर सांप देखने का बहाना बनाकर उसका ध्यान भटकाया और उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ सामान्य है.

जांच एजेंसियों का दावा है कि बाद में सिया ने केतन को दोबारा उसी किले पर चलने के लिए तैयार किया, जहां चेतन भी पहुंच गया. पुलिस का आरोप है कि दोनों ने पीछे से धक्का देकर केतन को गहरी खाई में गिरा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. दोनों आरोपियों को अब वडगांव कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुणे ग्रामीण पुलिस उनकी पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी, जबकि बचाव पक्ष न्यायिक हिरासत की मांग कर सकता है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 03 Jul 2026 01:25 PM (IST)
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