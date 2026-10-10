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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी हिरासत में, मुंबई पुलिस का प्रोटेस्ट को लेकर एक्शन

महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी हिरासत में, मुंबई पुलिस का प्रोटेस्ट को लेकर एक्शन

मुंबई पुलिस ने तुषार गांधी को हिरासत में ले लिया है. वो अगस्त क्रांति मैदान में धरने में शामिल होने जा रहे थे, पुलिस ने शिवाजी पार्क और अगस्त क्रांति मैदान में सुरक्षा-व्यवस्था और कड़ी कर दी है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 10 Oct 2026 01:14 PM (IST)
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महाराष्ट्र के मुंबई में पुलिस ने महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी को हिरासत में ले लिया है. उन्हें अगस्त क्रांति मैदान में जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया. CJP द्वारा जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन के समर्थन के लिए मुंबई भी विरोध प्रदर्शन का ऐलान था. तुषार गांधी ने हिरासत में लिए जाने के बाद वीडियो साझा का जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि दोपहर 3:30 पर लोग जरूर जुटेंगे.

वीडियो की डिटेल के मुताबिक, उन्हें बांद्रा से हिरासत में लेकर सांताक्रूज और फिर डी.एन. नगर पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है. वीडियो में उन्होंने दावा किया कि हर हाल में लोग प्रदर्शन के लिए जुटेंगे कोई ताकत नहीं रोक सकती.

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अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन की अनुमति नहीं 

तुषार गांधी समेत कई संगठनों ने आज दोपहर दो बजे से पांच बजे तक अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन की अनुमति मांगी है,लेकिन उन्हें नहीं मिली. इससे पहले तुषार गांधी और उनके समर्थक अगस्त क्रांति मैदान पहुंचते उन्हें नेशनल कॉलेज से हिरासत में ले लिया गया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अगस्त क्रांति मैदान की कोई अनुमति नहीं ली गयी है. उधर मुंबई में शिवाजी पार्क की  सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है.

दिल्ली में CJP नेता गिरफ्तार 

उधर दिल्ली पुलिस ने CJP नेता अभिजीत दीपके समेत, सौरभ दास और आशुतोष रांका के साथ ही कई नेताओं को हवाई जहाज के अंदर से ही हिरासत में ले लिया और किसी को भी जंतर-मंतर नहीं जाने दिया. उन्हें कहां ले जाया गया है,इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है. जबकि दिल्ली में अलग-अलग जगह से आंदोलन करने वालों को डिटेन किया गया है. जिनकी संख्या हजारों में है. इसके अलावा पूरे जंतर-मंतर इलाके को छावनी बना दिया गया है.

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार से ही सख्ती शुरू कर दी थी, जिसका असर आज सुबह से देखने को मिल रहा है. दिल्ली में 57 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं और कई ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 10 Oct 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Tushar Gandhi MAHARASHTRA NEWS
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