एंटीलिया केस: सचिन वाजे ने पेश किए CCTV फुटेज, गवाह को लेकर क्या बोले?

एंटीलिया बम धमकी मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने मुंबई की विशेष NIA कोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर CCTV फुटेज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को केस के रिकॉर्ड पर लेने की मांग की है. 9 अक्टूबर 2026 को दाखिल इस आवेदन में वाजे ने 25 फरवरी 2021 के CCTV फुटेज और अगले दिन प्रसारित एक दुकानदार के इंटरव्यू का हवाला दिया है.

उनका दावा है कि इन रिकॉर्ड से मामले के एक अहम गवाह के बयान पर सवाल खड़े होते हैं. वाजे ने अदालत से अनुरोध किया है कि इन वीडियो को सुनवाई के दौरान ध्यान में रखा जाए. हालांकि, आवेदन में किए गए दावों पर अदालत का कोई फैसला शामिल नहीं है.

सचिन वाजे ने यह आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 294 के तहत दाखिल किया है. इसमें उन्होंने यूट्यूब पर उपलब्ध वीडियो फुटेज को इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के तौर पर स्वीकार कर केस के रिकॉर्ड में शामिल करने की अनुमति मांगी है. आवेदन के साथ एक USB ड्राइव भी दी गई है, जिसमें डाउनलोड किए गए वीडियो मौजूद हैं.

नवरात्रि में तिलक वाले मामले पर अरविंद सावंत का बयान, जानें क्या कहा?

वाजे ने आवेदन में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B का सर्टिफिकेट उचित समय पर पेश किया जाएगा. यह सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सबूत के रूप में पेश करने से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है.

वाजे का कहना है कि CCTV फुटेज और दूसरे वीडियो मामले की घटनाओं को समझने में मदद कर सकते हैं. उनका तर्क है कि इन रिकॉर्ड को अदालत के सामने रखा जाना चाहिए, ताकि सुनवाई के दौरान इनकी जांच की जा सके.

CCTV फुटेज में स्कॉर्पियो और इनोवा को लेकर क्या दावा?

सचिन वाजे के आवेदन में 25 फरवरी 2021 के एक CCTV फुटेज का जिक्र किया गया है. बताया गया है कि यह फुटेज मुंबई के कारमाइकल रोड स्थित विजय स्टोर्स के बाहर लगे कैमरे का है.

आवेदन के मुताबिक, फुटेज में शिखर कुंज बिल्डिंग के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी दिखाई देती है. इसी दौरान एक अज्ञात इनोवा गाड़ी कारमाइकल रोड से गुजरती है. दावा किया गया है कि इनोवा कुछ समय के लिए स्कॉर्पियो से करीब 8 से 10 फीट की दूरी पर रुकती है और फिर आगे बढ़ जाती है.

सचिन वाजे ने आवेदन में यह भी कहा है कि इनोवा के रुकने के दौरान खड़ी स्कॉर्पियो से कोई व्यक्ति बाहर निकलता हुआ दिखाई नहीं देता. उनका तर्क है कि फुटेज में दिखाई देने वाली स्थिति मामले के एक अहम गवाह के धारा 164 के तहत दर्ज बयान से पूरी तरह मेल नहीं खाती.

वाजे चाहते हैं कि अदालत इस फुटेज को केस के रिकॉर्ड में शामिल करे, ताकि सुनवाई के दौरान इसे देखा और परखा जा सके. हालांकि, आवेदन में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इसमें ऐसा कोई आदेश भी शामिल नहीं है, जिसमें अदालत ने फुटेज को स्वीकार कर लिया हो.

दुकानदार के इंटरव्यू का भी दिया हवाला

इस मामले में सचिन वाजे ने विजय स्टोर्स के स्टोरकीपर के एक इंटरव्यू का भी उल्लेख किया है. आवेदन के मुताबिक, यह इंटरव्यू 26 फरवरी 2021 को प्रसारित हुआ था. वाजे ने दावा किया है कि इंटरव्यू में स्टोरकीपर ने कहा था कि वे यह नहीं देख पाए कि स्कॉर्पियो का ड्राइवर गाड़ी से कैसे बाहर निकला और वहां से चला गया.

वाजे का तर्क है कि स्टोरकीपर के इस बयान और CCTV फुटेज को एक साथ देखने पर घटनाक्रम से जुड़े कुछ अहम सवाल सामने आते हैं. उनका कहना है कि इन रिकॉर्ड की जांच से गवाह के बयान और उस समय सामने आई जानकारी के बीच अंतर को समझने में मदद मिल सकती है.

आवेदन में यह भी कहा गया है कि 25 फरवरी 2021 की दोपहर में कई लोगों ने CCTV फुटेज देखा था. वाजे के मुताबिक, यह फुटेज उस समय अलग-अलग टीवी चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारित हुआ था.

NIA पर DVR की जानकारी छिपाने का आरोप

सचिन वाजे ने अपने आवेदन में जांच एजेंसी NIA पर भी आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि विजय स्टोर्स का DVR गामदेवी पुलिस ने 26 फरवरी 2021 को जब्त किया था. इसी DVR में संबंधित CCTV फुटेज रिकॉर्ड होने की बात कही गई है.

आवेदन में कथित चार्जशीट के एक हिस्से का हवाला देते हुए वाजे ने आरोप लगाया है कि जांच अधिकारी ने DVR की सामग्री अदालत के सामने पेश नहीं की. उन्होंने यह भी दावा किया है कि मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दबाई गई.

वाजे का कहना है कि CCTV फुटेज इस मामले में घटनाक्रम को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण है. उनके मुताबिक, DVR में मौजूद रिकॉर्ड की जांच से यह स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है कि घटना के समय क्या हुआ था और गवाह के बयान से उसका कितना मेल बैठता है.

हालांकि, NIA पर जानकारी छिपाने का आरोप सचिन वाजे की ओर से दाखिल आवेदन का हिस्सा है. आवेदन में इस आरोप पर जांच एजेंसी का जवाब दर्ज नहीं है. इसलिए इसे अदालत से साबित हुआ तथ्य नहीं माना जा सकता.

अहम गवाह के बयान पर सचिन वाजे ने उठाए सवाल

आवेदन में सचिन वाजे ने मामले के एक अहम गवाह के बयान पर भी सवाल उठाए हैं. उनके मुताबिक, गवाह ने दावा किया था कि उसने अलग-अलग मौकों पर उस स्कॉर्पियो गाड़ी को चलाया था, जिसका संबंध 24 और 25 फरवरी 2021 की दरमियानी रात की घटनाओं से बताया गया है.

वाजे के आवेदन में यह भी कहा गया है कि गवाह ने उस रात इनोवा गाड़ी चलाने का दावा किया था. इस आधार पर वाजे ने गवाह के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि दोनों गाड़ियों से गवाह के फिंगरप्रिंट नहीं मिले, DNA के निशानों का मिलान नहीं हुआ और किसी CCTV फुटेज में भी गवाह दिखाई नहीं दिया.

वाजे ने इन बिंदुओं को गवाह के बयान की जांच के लिए महत्वपूर्ण बताया है. उनका कहना है कि CCTV फुटेज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को देखने से घटनाक्रम के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकती है.

तो प्रधानमंत्री क्यों बने? अभिजीत दीपके मुबंई से दिल्ली के लिए रवाना

हालांकि, इन दावों की पुष्टि के लिए संबंधित फॉरेंसिक रिपोर्ट, जांच के अन्य दस्तावेजों और गवाह के पूरे बयान की जांच जरूरी होगी. आवेदन में ऐसा कोई अदालती आदेश शामिल नहीं है, जिसमें गवाह के बयान को गलत ठहराया गया हो.

सचिन वाजे ने मुंबई की विशेष NIA कोर्ट से अनुरोध किया है कि 25 फरवरी 2021 के CCTV फुटेज और संबंधित वीडियो को मामले के रिकॉर्ड पर लिया जाए. उनका कहना है कि इन इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को सुनवाई के दौरान देखने से घटनाक्रम और गवाह के बयान से जुड़े सवालों की जांच करने में मदद मिल सकती है.