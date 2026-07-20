INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रThane News: बॉयफ्रेंड की हत्या के बाद गर्लफ्रेंड फरार, बाथरूम में मिली लाश, बहता छोड़ा पानी

Thane News: बॉयफ्रेंड की हत्या के बाद गर्लफ्रेंड फरार, बाथरूम में मिली लाश, बहता छोड़ा पानी

Thane News In Hindi: ठाणे के कल्याण में प्रेमी की हत्या के बाद आरोपी महिला शव को बोरे में भरकर बाथरूम में छोड़ फरार हो गई. मकान मालिक को भेजे गए वॉइस मेल से सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 20 Jul 2026 07:01 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण इलाके से एक बेहद सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. यहां मलंग रोड स्थित नीलकंठ सोसाइटी के एक फ्लैट में युवक की सड़ी-गली लाश बोरे में बंद मिली. आरोप है कि युवक की हत्या उसकी प्रेमिका हसीबा इस्लाम ने की और इसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश करते हुए शव को बाथरूम में बोरे में भरकर रख दिया. आरोपी महिला फिलहाल फरार है और उसकी तलाश में पुलिस की टीम कोलकाता रवाना हो चुकी है.

जानकारी के मुताबिक, पिछले दो-तीन दिनों से फ्लैट से तेज बदबू आ रही थी. आसपास रहने वाले लोगों ने इसकी सूचना मानपाड़ा पुलिस को दी. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो फ्लैट बाहर से बंद मिला.

Mumbai News: मुंबई में 23 जुलाई से 6 अगस्त तक 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक, इन चीजों पर लगा बैन

दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने पर पुलिस को बाथरूम में एक बोरा दिखाई दिया. बोरा खोलने पर उसमें एक व्यक्ति की सड़ी-गली लाश मिली. इसके बाद फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

सबूत मिटाने के लिए 24 घंटे तक खुला छोड़ा नल

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद आरोपी महिला ने शव को बोरे में भरकर बाथरूम में रख दिया. पुलिस को शक है कि उसने जानबूझकर बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया था ताकि रोज आने वाला पानी बोरे पर गिरता रहे. इससे शव जल्दी सड़ जाए और खून के निशान भी धुल जाएं. जांच एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही हैं कि आरोपी का मकसद शव को पूरी तरह ठिकाने लगाने का था.

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात आरोपी महिला का वॉइस मेल है. पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद हसीबा इस्लाम फ्लैट छोड़कर फरार हो गई. भागने के बाद उसने मकान मालिक को वॉइस मेल भेजा और बताया कि फ्लैट के बाथरूम में एक डेड बॉडी रखी है और नल चल रहा है. वॉइस मेल सुनते ही मकान मालिक घबरा गया और तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.

डेढ़ महीने पहले रहने आई थी महिला

पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला करीब डेढ़ महीने पहले इस फ्लैट में रहने आई थी. इससे पहले उसका पति पिछले करीब दो साल से इसी मकान में रह रहा था. पुलिस अब महिला के पति और अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा सकें.

डीसीपी जोन-3 के एसीपी सुहास हेमड़े ने बताया कि हसीबा इस्लाम नाम की महिला पर अपने प्रेमी की हत्या का आरोप है. आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम कोलकाता भेजी गई है.

इधर दिल्ली में CJP प्रदर्शन, उधर मुंबई में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पर उठे सवाल, साइबर जांच की मांग

मानपाड़ा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 20 Jul 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Thane News CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Thane News: बॉयफ्रेंड की हत्या के बाद गर्लफ्रेंड फरार, बाथरूम में मिली लाश, बहता छोड़ा पानी
ठाणे: बॉयफ्रेंड की हत्या के बाद गर्लफ्रेंड फरार, बाथरूम में मिली लाश, बहता छोड़ा पानी
महाराष्ट्र
Mumbai News: मुंबई में 23 जुलाई से 6 अगस्त तक 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक, इन चीजों पर लगा बैन
मुंबई में 23 जुलाई से 6 अगस्त तक 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक, इन चीजों पर लगा बैन
महाराष्ट्र
इधर दिल्ली में CJP प्रदर्शन, उधर मुंबई में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पर उठे सवाल, साइबर जांच की मांग
इधर दिल्ली में CJP प्रदर्शन, उधर मुंबई में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पर उठे सवाल, साइबर जांच की मांग
महाराष्ट्र
मानखुर्द में डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित BEST बस, गई बुजुर्ग की जान, चालक-परिचालक भी घायल
मानखुर्द में डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित BEST बस, गई बुजुर्ग की जान, चालक-परिचालक भी घायल
Advertisement

वीडियोज

Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती.. अब अभिजीत दीपके करेंगे अनशन! कर दिया बड़ा ऐलान!
Ramayan में पहले रिजेक्ट हुए थे Arun Govil, बाद में बने करोड़ों लोगों के Shri Ram
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP के सौरभ दास से मिलने के बाद मोदी सरकार का पहला रिएक्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हुई चर्चा?
CJP के सौरभ दास से मिलने के बाद मोदी सरकार का रिएक्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हुई चर्चा?
इंडिया
Explained: 'वंदे मातरम बिल' की कमान से किस पर तीर चला रही सरकार? कैसे तय होगी सजा और कानून बनने के कितने चांस?
'वंदे मातरम' की कमान से किस पर तीर चला रही सरकार? कैसे तय होगी सजा और कानून बनने के कितने चांस?
बॉलीवुड
Monday BO Collection Live Updates: मंडे को दोपहर 6 बजे तक 125 करोड़ के पार हुई 'धमाल 4', जानें- 'द ओडिसी' का कलेक्शन
Live Updates: मंडे को दोपहर 6 बजे तक 125 करोड़ के पार हुई 'धमाल 4', जानें- 'द ओडिसी' का कलेक्शन
बिहार
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
क्रिकेट
BCCI ला रही नया नियम! गेंदबाज ने की ऐसी हरकत तो लगेगा बैन; बल्लेबाजों के लिए ऐसा नहीं कर सकेंगी टीमें
BCCI ला रही नया नियम! गेंदबाज ने की ऐसी हरकत तो लगेगा बैन; बल्लेबाजों के लिए ऐसा नहीं कर सकेंगी टीमें
फ़ुटबॉल
वो खौफनाक मंजर, तस्करों ने गर्भवती को तपते रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ा; स्पेन के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी की कहानी रुला देगी
तस्करों ने गर्भवती को रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ा, स्पेन के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी की कहानी
इंडिया
'सिंहासन खाली करो, जनता...', संसद मार्च में छात्रों पर लाठीचार्ज तो भड़के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, PM मोदी पर भी साधा निशाना
'सिंहासन खाली करो, जनता...', संसद मार्च में छात्रों पर लाठीचार्ज तो भड़के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, PM मोदी पर भी साधा निशाना
ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल, रिलीज हो रही 'मुसाफिर कैफे' से 'आदर्श बाल विद्यालय' तक ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर मचेगा धमाल, रिलीज हो रही ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget