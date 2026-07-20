Thane News: बॉयफ्रेंड की हत्या के बाद गर्लफ्रेंड फरार, बाथरूम में मिली लाश, बहता छोड़ा पानी

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण इलाके से एक बेहद सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. यहां मलंग रोड स्थित नीलकंठ सोसाइटी के एक फ्लैट में युवक की सड़ी-गली लाश बोरे में बंद मिली. आरोप है कि युवक की हत्या उसकी प्रेमिका हसीबा इस्लाम ने की और इसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश करते हुए शव को बाथरूम में बोरे में भरकर रख दिया. आरोपी महिला फिलहाल फरार है और उसकी तलाश में पुलिस की टीम कोलकाता रवाना हो चुकी है.

जानकारी के मुताबिक, पिछले दो-तीन दिनों से फ्लैट से तेज बदबू आ रही थी. आसपास रहने वाले लोगों ने इसकी सूचना मानपाड़ा पुलिस को दी. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो फ्लैट बाहर से बंद मिला.

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दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने पर पुलिस को बाथरूम में एक बोरा दिखाई दिया. बोरा खोलने पर उसमें एक व्यक्ति की सड़ी-गली लाश मिली. इसके बाद फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

सबूत मिटाने के लिए 24 घंटे तक खुला छोड़ा नल

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद आरोपी महिला ने शव को बोरे में भरकर बाथरूम में रख दिया. पुलिस को शक है कि उसने जानबूझकर बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया था ताकि रोज आने वाला पानी बोरे पर गिरता रहे. इससे शव जल्दी सड़ जाए और खून के निशान भी धुल जाएं. जांच एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही हैं कि आरोपी का मकसद शव को पूरी तरह ठिकाने लगाने का था.

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात आरोपी महिला का वॉइस मेल है. पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद हसीबा इस्लाम फ्लैट छोड़कर फरार हो गई. भागने के बाद उसने मकान मालिक को वॉइस मेल भेजा और बताया कि फ्लैट के बाथरूम में एक डेड बॉडी रखी है और नल चल रहा है. वॉइस मेल सुनते ही मकान मालिक घबरा गया और तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.

डेढ़ महीने पहले रहने आई थी महिला

पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला करीब डेढ़ महीने पहले इस फ्लैट में रहने आई थी. इससे पहले उसका पति पिछले करीब दो साल से इसी मकान में रह रहा था. पुलिस अब महिला के पति और अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा सकें.

डीसीपी जोन-3 के एसीपी सुहास हेमड़े ने बताया कि हसीबा इस्लाम नाम की महिला पर अपने प्रेमी की हत्या का आरोप है. आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम कोलकाता भेजी गई है.

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मानपाड़ा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.