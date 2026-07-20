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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रइधर दिल्ली में CJP प्रदर्शन, उधर मुंबई में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पर उठे सवाल, साइबर जांच की मांग

इधर दिल्ली में CJP प्रदर्शन, उधर मुंबई में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पर उठे सवाल, साइबर जांच की मांग

Cockroach Janta Party News: बॉम्बे HC के वकील अरविंद सिंह ने कहा कि अगर किसी सोशल मीडिया अकाउंट की लोकप्रियता बढ़ाकर दिखाई जाती है तो आम लोगों के साथ सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग भी गुमराह हो सकते हैं.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 20 Jul 2026 05:51 PM (IST)
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इधर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही है उधर सोशल मीडिया पर कथित डिजिटल हेरफेर और फर्जी लोकप्रियता दिखाने के आरोपों को लेकर मुंबई में एक शिकायत दर्ज कराई गई है. बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील अरविंद सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर इंस्टाग्राम अकाउंट 'Cockroach Janta Party (CJP)' के फॉलोअर्स में कथित रूप से आर्टिफिशियल बढ़ोतरी और डिजिटल हेरफेर की साइबर फोरेंसिक जांच कराने की मांग की है.

शिकायत में दावा किया गया है कि संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट के फॉलोअर्स की संख्या में बार-बार असामान्य तरीके से बढ़ोतरी और गिरावट दर्ज की गई है. इसके समर्थन में शिकायतकर्ता ने स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और एक साइबर विशेषज्ञ द्वारा तैयार ओपन-सोर्स ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट भी मुंबई पुलिस को सौंपी है.

पूरे मामले की तकनीकी और निष्पक्ष जांच जरूरी- अरविंद सिंह

वकील अरविंद सिंह का कहना है कि यदि किसी सोशल मीडिया अकाउंट की लोकप्रियता कृत्रिम रूप से बढ़ाकर दिखाई जाती है, तो इससे आम लोगों के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग भी प्रभावित या गुमराह हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की तकनीकी और निष्पक्ष जांच आवश्यक है, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

'मेरा मकसद किसी व्यक्ति या संगठन पर सीधे आरोप लगाना नहीं'

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संगठन पर सीधे आरोप लगाना नहीं है, बल्कि उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर सक्षम साइबर एजेंसी से मामले की जांच कराकर तथ्य सामने लाना है. उनका कहना है कि इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता और जनविश्वास बनाए रखने में मदद मिलेगी.

शिकायतकर्ता के अनुसार, इस मामले में मुंबई पुलिस ने उनकी लॉ फर्म को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था. बाद में पुलिस ने अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) से जुड़ी प्रक्रिया का हवाला देते हुए उन्हें इंतजार करने के लिए कहा. उनका दावा है कि मामले की जांच फिलहाल जारी है.

साइबर एक्सपर्ट प्रमेंद्र शर्मा ने क्या कहा?

वहीं, साइबर एक्सपर्ट प्रमेंद्र शर्मा ने कहा, ''लॉ फर्म के अनुरोध पर CJP के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा और इंस्टाग्राम अकाउंट के लाइव फॉलोअर्स काउंट का ओपन-सोर्स विश्लेषण किया. जांच के दौरान फॉलोअर्स की संख्या में असामान्य रूप से तेज बढ़ोतरी और गिरावट देखने को मिली.'' उनका कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में किसी सामाजिक आंदोलन या अभियान से जुड़ने वाले फॉलोअर्स इतनी तेजी से बड़ी संख्या में अनफॉलो नहीं करते हैं.

प्रमेंद्र शर्मा ने यह भी दावा किया कि स्टडी के दौरान इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम और संभावित थर्ड-पार्टी सोशल मीडिया मार्केटिंग गतिविधियों का भी विश्लेषण किया गया. हालांकि, उन्होंने कहा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अधिकृत एजेंसियों द्वारा साइबर फोरेंसिक जांच आवश्यक है.

'अगर आर्टिफिशियल तरीके से फॉलोअर्स बढ़ाए गए तो इसके पीछे कौन'

शिकायतकर्ता ने मुंबई पुलिस से मांग की है कि मामले की गहराई से जांच कर यह पता लगाया जाए कि यदि किसी प्रकार से आर्टिफिशियल फॉलोअर वृद्धि हुई है, तो उसके पीछे कौन लोग हैं, इसके लिए फंडिंग कहां से हो रही है और क्या किसी थर्ड-पार्टी माध्यम का इस्तेमाल किया गया है. शिकायत में यह आशंका भी जताई गई है कि यदि किसी बाहरी या विदेशी तत्व की भूमिका सामने आती है, तो उसकी भी जांच की जानी चाहिए.

फिलहाल, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और मामले में किसी भी प्रकार की कथित डिजिटल हेरफेर को लेकर जांच एजेंसियों की आधिकारिक रिपोर्ट सामने आना बाकी है. मुंबई पुलिस द्वारा मामले की जांच के बाद ही आरोपों की सत्यता स्पष्ट हो सकेगी.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 20 Jul 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
CJP MUMBAI POLICE MUMBAI NEWS Abhijeet Dipke
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