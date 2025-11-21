महाराष्ट्र: ठाणे में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा, 2 लोगों की मौत, कई घायल

मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंबरनाथ में पूरब और पश्चिम को जोड़ने वाले पुल पर गुरुवार देर शाम एक भयानक सड़क हादसा हुआ. इस दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा तेज रफ़्तार और यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण हुआ. पुल पर उल्टी तरफ़ (Wrong Side) से आ रही एक बेकाबू कार ने सामने से आ रहे कई दोपहिया वाहनों (टू-व्हीलर्स) को ज़ोरदार टक्कर मार दी.

भयानक घटना CCTV कैमरे में कैद

जानकारी के मुताबिक दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. वहीं कुछ लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है. यह पूरी भयानक घटना मौके पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसे पुलिस ने जांच के लिए जब्त कर लिया है.

पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर कार चालक की पहचान कर रही है और हादसे के सही कारणों की जांच कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर तेज रफ़्तार और उल्टी दिशा में वाहन चलाने की लापरवाही के खतरनाक नतीजों को सामने ला दिया है.

आरोपी चालक गिरफ्तार

पुलिस ने CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर कार चालक की पहचान की और उसे हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

घायलों की स्थिति

हादसे में घायल हुए कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है. उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों की टीम उनकी गहन निगरानी कर रही है.

यातायात नियमों पर सख्ती

इस घटना के बाद, स्थानीय यातायात पुलिस ने पुल और आसपास के क्षेत्रों में उल्टी दिशा में ड्राइविंग (Wrong Side Driving) और तेज रफ़्तार पर लगाम लगाने के लिए सख्ती बढ़ा दी है. पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच जारी है.