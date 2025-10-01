'ये आश्चर्यजनक नहीं', कांग्रेस नेता पी चिंदबरम के 26/11 वाले बयान पर बोलीं सुप्रिया सुले
Supriya Sule News: सुप्रिया सुले ने कहा कि पी चिदंबरम ने किस संदर्भ में कहा ये पूछना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी एडिट करके नहीं दिखाना चाहिए, उससे कुछ और मतलब निकलता है.
पूर्व की यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे पी. चिदंबरम के 26/11 मुंबई आतंकी हमले पर दिए हालिया बयान ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है. उनके बयान के बाद कांग्रेस समेत सहयोगी दल के नेताओं के लिए असहज की स्थिति पैदा हो गई है. वहीं अब इस पर शरद पवार गुट की सांसद और वरिष्ठ महिला नेता सुप्रिया सुले का बयान सामने आया है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बयान पर सुप्रिया सुले ने कहा, ये बयान कोई आश्चर्यजनक नहीं है. ये पॉलिटिक्स होती है, ट्रंप कहते है 7 देशों में लड़ाई मैने रुकवाई है, किस संदर्भ में कहा वह पी चिदंबरम से पूछना पड़ेगा. किसी ने सवाल पूछा होगा, एडिट कर के वो ना बताएं, उससे मतलब कुछ और निकलता है."
पी. चिदंबरम ने क्या कहा था?
बता दें कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के 17 साल बाद पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम के एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है. उन्होंने खुलासा किया कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई थी, लेकिन अमेरिका समेत अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण इसे टाल दिया गया.
उन्होंने कहा कि तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अन्य नेताओं से मुलाकात कर युद्ध न करने की सलाह दी थी.
बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा
बीजेपी ने चिदंबरम के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और तत्कालीन यूपीए सरकार की कमजोर नीति का सबूत बताया. बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि पी चिदंबरम ने दुनिया के सामने खुलासा कर दिया कि कांग्रेस की सरकार निकम्मी थी.
फर्क साफ है- बीजेपी
उन्होंने आगे कहा, "फर्क बिल्कुल स्पष्ट है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार घर में घुसकर मारती है. कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उनकी सरकार दबाव में आकर घर में छुपकर बैठ जाती थी. चिदंबरम का बयान सुनकर कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए."
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL