पुणे-कोल्हापुर नेशनल हाईवे कब होगा पूरा? सुप्रिया सुले के सवाल पर गडकरी ने बताई समय सीमा

पुणे से कोल्हापुर के बीच राष्ट्रीय महामार्ग पर इन दिनों यात्रा किसी चुनौती से कम नहीं. सड़क चौड़ीकरण के काम में देरी, जगह-जगह पड़े खड्डे और खराब हालत के कारण यात्रियों को चार-पांच घंटे की दूरी तय करने में अब आठ-नौ घंटे लग रहे हैं.

खराब सड़कों पर टोल न लेने के स्पष्ट आदेशों के बावजूद स्थिति में खास सुधार दिखाई नहीं दे रहा. इसी मुद्दे को उठाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस की सांसद सुप्रिया सुले ने संसद में सवाल पूछा कि आखिर यह काम कब तक पूरा होगा.

प्राथमिकता के साथ सरकार कर रही काम- नितीन गडकरी

सुप्रिया सुले के प्रश्न का जवाब देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने बताया कि पुणे-कोल्हापुर मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार इसे प्राथमिकता के साथ पूरा करने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि पुणे से सातारा का हिस्सा पहले रिलायंस के पास था, लेकिन अब उसे समाप्त कर दिया गया है और सरकार इस पूरे मार्ग का नया अध्ययन कर रही है.

परियोजना के लिए 6 हजार करोड़ रुपये का तैयार किया गया DPR

मंत्री गडकरी ने आगे बताया कि इस परियोजना के लिए 6 हजार करोड़ रुपये का डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार किया जा चुका है. पुणे में वेस्टर्न बायपास की सर्विस लेन का काम भी बजट की व्यवस्था से शुरू किया गया है. इसके अलावा खंबाटकी घाट में एक नए बोगदे का काम भी जल्द शुरू होने वाला है, जिससे यात्रा का समय और जोखिम दोनों कम होंगे.

सातारा के बाद कोल्हापुर तक का पहले ही मंजूर हो चुका काम- गडकरी

गडकरी ने स्पष्ट किया कि सातारा के बाद कोल्हापुर तक का काम पहले ही मंजूर हो चुका है, लेकिन कुछ तकनीकी और स्थानीय समस्याओं के कारण इस पर गति धीमी हुई है. इन बाधाओं को दूर करने के लिए अगले सप्ताह वे स्वयं एक समीक्षा बैठक करेंगे. कोल्हापूर के सांसदों और स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा भेजी गई सूचनाओं और सुझावों को भी विभाग ने स्वीकार किया है.

एक साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा प्रोजेक्ट- गडकरी

मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. उनका कहना है कि पूरा प्रोजेक्ट एक साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, ताकि बेंगलुरु की ओर जाने वाले वाहनों को भी किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सड़क निर्माण का काम नहीं, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक और लॉजिस्टिक गतिविधियों को नई गति देने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है. इस तरह आने वाले दिनों में पुणे-कोल्हापूर हाईवे की हालत सुधरने और यात्रा समय कम होने की उम्मीद बढ़ गई है.

ये भी पढ़िए- 'एक पूर्व IPS ने मेरे निजी एवं परिवार…', तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप, थाने तक पहुंचा मामला