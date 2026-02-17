हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रExclusive: एनसीपी के मर्जर पर सुनील तटकरे का बड़ा बयान, 'अगर विलय करना है तो पहले...'

Exclusive: एनसीपी के मर्जर पर सुनील तटकरे का बड़ा बयान, 'अगर विलय करना है तो पहले...'

Sunil Tatkare Exclusive: महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि एनसीपी के विलय को लेकर किसी तरह का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया.

By : वैभव परब | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 17 Feb 2026 09:15 PM (IST)
Preferred Sources

अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि अगर किसी को वो ‘विलेन’ लगते हैं तो भी उन्होंने जो कुछ किया, वह पार्टी हित में किया है. तटकरे ने कहा कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरी जिम्मेदारी से निभाया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि विलय (मर्जर) को लेकर किसने प्रस्ताव रखा, यह सवाल पहले स्पष्ट होना चाहिए. उन्होंने साफ किया कि हमारे पास किसी प्रकार का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है. यदि किसी को विलय करना है तो पहले प्रस्ताव भेजें, फिर हम उस पर विचार करेंगे.

तटकरे ने सवाल उठाया किया कि जब एनडीए में आने की बात कही गई थी, तब कुछ लोग चुप क्यों हो गए? उन्होंने संकेत दिया कि इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए. 

रोहित पवार का किया समर्थन

अजित पवार के निधन को लेकर उनके भतीजे और शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कई सवाल उठाए. इस पर तटकरे ने कहा कि रोहित पवार जो बातें कर रहे हैं, वे मुद्दे पहले भी उठाए जा चुके हैं. उन्होंने कहा, "रोहित पवार जो प्रश्न उठा रहे हैं, उनका जवाब मिलना ही चाहिए."

एनसीपी से कौन जाएगा राज्यसभा?

तटकरे ने यह भी स्पष्ट किया कि जब पार्थ पवार और जय पवार जैसे युवा नेतृत्व पार्टी में मौजूद हैं, तब अन्य नामों की चर्चा का कोई प्रश्न नहीं उठता. उन्होंने कहा कि राज्यसभा की सीट पवार परिवार में ही रहेगी, यह बात स्पष्ट है.

गौरतलब है कि 28 जनवरी को महाराष्ट्र के तत्कालीन डिप्टी सीएम अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे. इसी दौरान उनका प्लेन क्रैश कर गया. इस प्लेन में अजित पवार सहित पांच लोग सवार थे. सभी की मौत हो गई. इस हादसे ने पूरे देश को सन्न करके रख दिया. अजित पवार के निधन के बाद ही एनसीपी के विलय की चर्चा ने जोर पकड़ लिया. दोनों गुटों के तरफ से बयानबाजी हुई. 

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read
Published at : 17 Feb 2026 09:08 PM (IST)
Tags :
Sunil Tatkare MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Exclusive: एनसीपी के मर्जर पर सुनील तटकरे का बड़ा बयान, 'अगर विलय करना है तो पहले...'
Exclusive: 'किसी को विलय करना है तो पहले प्रस्ताव भेजें', NCP के मर्जर पर बोले सुनील तटकरे
महाराष्ट्र
CM फडणवीस से मिलीं सुनेत्रा पवार, अजित पवार प्लेन क्रैश की CBI जांच की मांग की
CM फडणवीस से मिलीं सुनेत्रा पवार, अजित पवार प्लेन क्रैश की CBI जांच की मांग की
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ ने टीपू सुल्तान से की थी छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना, अब मांगी माफी
महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ ने टीपू सुल्तान से की थी छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना, अब मांगी माफी
महाराष्ट्र
Mumbai: वसई में 60 साल की महिला की घर में हत्या, दो नाबालिगों समेत 3 आरोपी अरेस्ट
Mumbai: वसई में 60 साल की महिला की घर में हत्या, दो नाबालिगों समेत 3 आरोपी अरेस्ट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: वायरल हुआ Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna की शादी का कार्ड, डेट्स ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें
'Mardaani 3’ को पिता के नजरिए से बनाया: Abhiraj Minawala
T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सऊदी अरब में दिखा रमजान का चांद, 18 फरवरी से पाक महीने की शुरुआत, जानें भारत में कब रखा जाएगा पहला रोजा
सऊदी अरब में दिखा रमजान का चांद, 18 फरवरी से पाक महीने की शुरुआत, जानें भारत में कब रखा जाएगा पहला रोजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नकल पर नकेल! UP के इस जिले में परीक्षा केंद्र से गायब रहने वाले टीचर्स को होगी 'जेल', DM ने दिए आदेश
नकल पर नकेल! UP के इस जिले में परीक्षा केंद्र से गायब रहने वाले टीचर्स को होगी 'जेल', DM ने दिए आदेश
क्रिकेट
साख बचाने उतरीं स्कॉटलैंड-नेपाल में जबरदस्त टक्कर, डेथ ओवरों में गेंदबाजों ने बरपाया कहर, NEP को 171 का लक्ष्य
साख बचाने उतरीं स्कॉटलैंड-नेपाल में जबरदस्त टक्कर, डेथ ओवरों में गेंदबाजों ने बरपाया कहर, NEP को 171 का लक्ष्य
बॉलीवुड
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
विश्व
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री; युनूस सरकार में निभा चुके ये जिम्मेदारी
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री
इंडिया
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
नौकरी
झारखंड में लेक्चरर बनने का मौका, JPSC ने जारी किया भर्ती नोटिफिकेशन; पढ़ें डिटेल्स
झारखंड में लेक्चरर बनने का मौका, JPSC ने जारी किया भर्ती नोटिफिकेशन; पढ़ें डिटेल्स
यूटिलिटी
वोटर आईडी में एड्रेस ऑनलाइन बदलवाएं, ये रही प्रोसेस
वोटर आईडी में एड्रेस ऑनलाइन बदलवाएं, ये रही प्रोसेस
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget