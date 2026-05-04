(Source: ECI/ABP News)
बारामती उपचुनाव नतीजों में भारी बढ़त के बीच सुनेत्रा पवार की प्रतिक्रिया, जनता से कर दी यह बड़ी अपील
Sunetra Pawar News: बारामती उपचुनाव नतीजों में 24 राउंड में मतगणना होनी है. सुनेत्रा पवार ने भारी बढ़त बनाई हुई है. इस बीच डिप्टी सीएम भावुक दिखीं.
महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे घोषित होने वाले हैं. इस बीच उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की चीफ सुनेत्रा पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिख जनता को शुक्रिया अदा किया और दिवंगत नेता अजित पवार को याद किया.
सुनेत्रा पवार ने लिखा, "आज बारामती विधानसभा उपचुनाव का परिणाम घोषित हो रहा है. आप सभी ने अपने मतों के माध्यम से जो विश्वास जताया है, उसे मैं आदरणीय अजितदादा की पवित्र स्मृतियों को समर्पित करती हूं. आज का यह परिणाम घोषित होते समय आदरणीय दादा की यादें फिर ताज़ा हो गई हैं, इसलिए हम सभी भावुक हैं. दादा से दिल से प्रेम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस विजय के अवसर पर कोई भी जुलूस न निकाले और न ही गुलाल उड़ाए. आइए, हम संयम बनाए रखें और दादा के विचारों के अनुरूप आचरण करें."
सुनेत्रा पवार ने आगे लिखा, "दादा के सपनों की बारामती बनाने का अवसर देने के लिए मैं सभी बारामतीवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं. यह अंत नहीं है, यह तो केवल शुरुआत है. संकल्प की, संघर्ष की और नई बारामती की."
आज बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीचा निकाल जाहीर होत असताना आपण सर्वांनी आपल्या मतांमधून दाखवलेला विश्वास मी आदरणीय अजितदादांच्या पवित्र स्मृतींना समर्पित करते.— Sunetra Ajit Pawar (@SunetraA_Pawar) May 4, 2026
आजचा हा निकाल जाहीर होत असताना आदरणीय दादांच्या आठवणींना उजाळा मिळाल्याने आपण सर्वजण भावूक आहोत. दादांवर जीवापाड प्रेम…
रैली न करने का आग्रह
बारामती उपचुनाव में जीत की ओर अग्रसर सुनेत्रा पवार ने समर्थकों से विजय रैलियों से बचने का आग्रह किया. महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, जो बारामती विधानसभा उपचुनाव में निर्णायक जीत की ओर अग्रसर हैं, उन्होंने सोमवार को एनसीपी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों से अपील की कि परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस न निकालें.
सुनेत्रा पवार ने मतदाताओं द्वारा उन पर जताए गए विश्वास को अपने दिवंगत पति अजीत पवार की स्मृति को समर्पित किया और लोगों से संयम बरतने और उनके आदर्शों को प्रतिबिंबित करने वाले आचरण को बनाए रखने का आग्रह किया.
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