महाराष्ट्र में BJP और शिवसेना के बीच टूट के आसार? एकनाथ शिंदे के नेता के बयान से सियासी खलबली

मुंबई में महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है. संजय शिरसाट ने शनिवार (2 मई) को कहा है कि उनकी पार्टी शिवसेना और बीजेपी 2029 का विधानसभा चुनाव अलग-अलग भी लड़ सकती हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई अनिवार्य समझौता नहीं है जो दोनों दलों को साथ चुनाव लड़ने के लिए बाध्य करे.

संजय शिरसाट के इस बयान को महाराष्ट्र की राजनीति में संभावित नए समीकरणों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. इससे आने वाले समय में गठबंधन की दिशा और रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और दोनों दलों की भविष्य की योजनाओं पर नजरें टिक गई हैं.

पार्टियों का अपने दम पर चुनाव की तैयारी करना गलत नहीं- संजय शिरसाट

संजय शिरसाट ने साफ कहा कि ऐसा कोई समझौता या बंधन नहीं है कि अगला चुनाव दोनों पार्टियों को साथ मिलकर ही लड़ना होगा. उन्होंने 2014 का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय सिर्फ एक सीट को लेकर विवाद हुआ था और गठबंधन टूट गया था. इसलिए पार्टियों का अपने दम पर चुनाव की तैयारी करना गलत नहीं है.

उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना आने वाली चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है. वहीं, उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने भी समर्थन किया. उन्होंने कहा कि हर पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करने और विस्तार करने का पूरा अधिकार है.

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हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से करता है चुनाव की तैयारी- सीएम

इस मुद्दे पर जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह के राजनीतिक फैसलों पर टिप्पणी करना उनका काम नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विषय पर जवाब केवल उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ही दे सकते हैं. देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति के अनुसार चुनाव की तैयारी करता है. इन बयानों से यह संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन को लेकर नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं.

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