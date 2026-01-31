महाराष्ट्र: CM देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा वित्त, सुनेत्रा पवार को दिए गए ये विभाग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: CM देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा वित्त, सुनेत्रा पवार को दिए गए ये विभाग

Sunetra Pawar Portfolio Allocation: सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री के साथ साथ कई विभाग दिए गए हैं. हालांकि वित्त विभाग सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखा है.

By : वैभव परब | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 31 Jan 2026 06:42 PM (IST)
एनसीपी के दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार शनिवार को मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गईं. उन्होंने राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. इसके अलावा उन्हें कई और विभाग भी दिए गए हैं.

महाराष्ट्र सरकार में सुनेत्रा परिवार को राज्य उत्पादन शुल्क, खेल / युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास / औकाफ विभाग दिए गए हैं.

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Published at : 31 Jan 2026 06:42 PM (IST)
Ajit Pawar Sunetra Pawar MAHARASHTRA NEWS
