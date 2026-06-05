INDIA गठबंधन का जिक्र कर संजय राउत का बड़ा बयान, 'जिस तरह से कांग्रेस TVA के साथ सत्ता में...'

इंडिया गठबंधन पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने तमिलनाडु का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन की 8 जून को दिल्ली में एक अहम बैठक है. कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इस बारे में उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है. हम सोचेंगे कि क्या करना है. महाराष्ट्र में भी इस बार बहुत काम है.

'थलापति विजय के रूप में नया साथी मिला'

डीएमके से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, "जब तमिलनाडु में चुनाव हुआ, नतीजे आए गए और वहां जो परिवर्तन हुआ और कांग्रेस टीवीके के साथ सत्ता में शामिल हो गई. उसी दिन डीएमके ने इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया. मुझे नहीं लगता कि डीएमके के लोग उस बैठक में आएंगे. लेकिन अब तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक को एक नया साथी थलापति विजय मुख्यमंत्री के रूप में मिला है तो अब उनके बारे में चर्चा होगी."

DMK-Congress में अनबन के बीच INDIA अलायंस पर उद्धव ठाकरे ले सकते हैं बड़ा फैसला, इस बयान से मिले संकेत

इंडिया गठबंधन में फूट नहीं पड़ी है- संजय राउत

क्या इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि फूट पड़ी है. डीएमके को संयम रखना चाहिए था. जिस तरह से तमिलनाडु में स्थिति बनी कांग्रेस के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था." कुल मिलाकर संजय राउत ने तमिलनाडु में टीवीके के साथ कांग्रेस के गठबंधन के फैसले को सही ठहराया है.

कांग्रेस की वजह से इंडिया गंठबंधन की बैठक में नहीं होंगे शामिल- DMK

दरअसल, डीएमके ने गुरुवार (4 जून) को कहा कि वह 8 जून को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग नहीं लेगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसमें भाग ले रही है. डीएमके का यह निर्णय कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उसके कड़े रुख को दर्शाता है, जो राष्ट्रीय पार्टी द्वारा तमिलनाडु विधानसभा चुनाव जीतने वाली टीवीके के साथ हाथ मिलाने के बाद से जारी है. डीएमके ने कहा कि वह बैठक में भाग नहीं लेगी ताकि कांग्रेस पार्टी के विश्वासघात से आहत उसके कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जा सके.

Jalgaon News: 13 साल की बच्ची से रेप, 3 भाई-बहनों को कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट, 6 साल बाद मिली मौत की सजा