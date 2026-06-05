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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रINDIA गठबंधन का जिक्र कर संजय राउत का बड़ा बयान, 'जिस तरह से कांग्रेस TVA के साथ सत्ता में...'

INDIA गठबंधन का जिक्र कर संजय राउत का बड़ा बयान, 'जिस तरह से कांग्रेस TVA के साथ सत्ता में...'

Sanjay Raut on India Alliance: संजय राउत ने कहा कि वो नहीं मानते हैं कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ी है. उन्होंने तमिलनाडु का जिक्र करते हुए कहा कि डीएमके को संयम रखना चाहिए था.

By : सनातन कुमार | Updated at : 05 Jun 2026 02:53 PM (IST)
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इंडिया गठबंधन पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने तमिलनाडु का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन की 8 जून को दिल्ली में एक अहम बैठक है. कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इस बारे में उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है. हम सोचेंगे कि क्या करना है. महाराष्ट्र में भी इस बार बहुत काम है.

'थलापति विजय के रूप में नया साथी मिला'

डीएमके से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, "जब तमिलनाडु में चुनाव हुआ, नतीजे आए गए और वहां जो परिवर्तन हुआ और कांग्रेस टीवीके के साथ सत्ता में शामिल हो गई. उसी दिन डीएमके ने इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया. मुझे नहीं लगता कि डीएमके के लोग उस बैठक में आएंगे. लेकिन अब तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक को एक नया साथी थलापति विजय मुख्यमंत्री के रूप में मिला है तो अब उनके बारे में चर्चा होगी."

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इंडिया गठबंधन में फूट नहीं पड़ी है- संजय राउत

क्या इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि फूट पड़ी है. डीएमके को संयम रखना चाहिए था. जिस तरह से तमिलनाडु में स्थिति बनी कांग्रेस के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था." कुल मिलाकर संजय राउत ने तमिलनाडु में टीवीके के साथ कांग्रेस के गठबंधन के फैसले को सही ठहराया है. 

कांग्रेस की वजह से इंडिया गंठबंधन की बैठक में नहीं होंगे शामिल- DMK

दरअसल, डीएमके  ने गुरुवार (4 जून) को कहा कि वह 8 जून को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग नहीं लेगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसमें भाग ले रही है. डीएमके का यह निर्णय कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उसके कड़े रुख को दर्शाता है, जो राष्ट्रीय पार्टी द्वारा तमिलनाडु विधानसभा चुनाव जीतने वाली टीवीके के साथ हाथ मिलाने के बाद से जारी है. डीएमके ने कहा कि वह बैठक में भाग नहीं लेगी ताकि कांग्रेस पार्टी के विश्वासघात से आहत उसके कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जा सके. 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 05 Jun 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
INDIA ALLIANCE SANJAY RAUT
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