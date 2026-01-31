हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअजित और शरद पवार की NCP में होने ही वाला था विलय, एक साथ आने में क्या है रुकावट, ऐसे समझें!

अजित और शरद पवार की NCP में होने ही वाला था विलय, एक साथ आने में क्या है रुकावट, ऐसे समझें!

Maharashtra: अजित पवार के निधन के बाद NCP के दोनों गुटों के विलय पर असमंजस बना हुआ है. शरद पवार गुट जहां एकजुट होने की उम्मीद कर रहा है, वहीं अजित पवार गुट फिलहाल सत्ता संतुलन पर ध्यान दे रहा है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 31 Jan 2026 11:37 AM (IST)
Preferred Sources

अजित पवार के निधन के बाद विलय को लेकर एनसीपी के दोनों गुटों में मतभेद पहले से ही सामने आने लगे हैं. एक तरफ शरद पवार की राष्ट्रवादी साथ आने को तैयार है. उनके नेता एकनाथ खड़गे, राजेश टोपे और अनिल देशमुख खुलकर इस बारे में मीडिया से कह रहे हैं और बार-बार इस पर बात कर रहे हैं. अब शरद पवार ने भी वही बात दोहराई है. 

वहीं दूसरी ओर, अजित पवार गुट फिलहाल विलय नहीं चाहता है? इस सवाल पर अजित पवार गुट ने मीडिया से अब तक कोई बात नहीं की है. उनका लक्ष्य अभी सरकार में जगह बनानी यानी सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री का पद दिलाना है.

इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों का तत्काल विलय होगा, ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है. सत्ता में शामिल अजित पवार गुट इस मुद्दे पर ज्यादा उत्सुक नजर नहीं आ रहा है, जबकि शरद पवार गुट अब भी विलय की उम्मीद लगाए बैठा है. हालांकि, शरद पवार गुट को अपेक्षित सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती नहीं दिख रही है.

अजित पवार 12 फरवरी को घोषणा करने वाले थे- शरद पवार

शरद पवार ने बारामती में कहा कि दोनों एनसीपी के विलय को लेकर खुद अजित पवार 12 फरवरी को घोषणा करने वाले थे. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सुनेत्रा पवार के उपमुख्यमंत्री बनने की कोई जानकारी नहीं है. इससे यह साफ हो रहा है कि अजित पवार गुट के नेता शरद पवार को साथ में लेकर काम नहीं कर रहे हैं या उनकी दखलअंदाजी भी नहीं चाहते हैं.

वे आनन-फानन में अपनी पार्टी का उपमुख्यमंत्री पद पा लेना चाहते हैं, ताकि आगे उनके कोई विधायक टूटें नहीं या इधर-उधर न जा पाएं. अजित पवार के जीवित रहते दोनों गुटों के बीच विलय को लेकर पांच–छह बैठकें हुई थीं.

शरद पवार गुट के नेताओं ने भी दोहराई विलय की बात

शरद पवार गुट के प्रदेशाध्यक्ष विधायक शशिकांत शिंदे ने भी कहा कि विलय को लेकर दोनों गुटों के बीच चर्चा हुई थी और स्वयं अजित पवार ने नगरपालिकाओं के चुनाव के बाद पार्टी विलय का प्रस्ताव रखा था. बाद में जिला परिषद चुनाव आ जाने के कारण यह मामला टल गया, लेकिन चुनाव के बाद फिर से बातचीत हुई और जिला परिषद चुनाव के बाद विलय करने पर सहमति बनी थी.

शिंदे के इस बयान को इस रूप में देखा जा रहा है कि वे यह संकेत देना चाहते हैं कि विलय अजित पवार की भी इच्छा थी और इसके जरिए वे अजित पवार गुट पर जल्द निर्णय लेने का दबाव बना रहे हैं.

अजित पवार गुट के लिए पार्टी का भविष्य जरूरी!

हालांकि, अजित पवार गुट फिलहाल विलय के बजाय अजित पवार के निधन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों में पार्टी और सरकार में संतुलन बनाए रखने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है. 30 जनवरी को एनसीपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने इस सवाल पर सिर्फ इतना कहा कि इस पर चर्चा बाद में होगी.

अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता छगन भुजबळ ने भी मीडिया से कहा कि विलय को लेकर उनकी अपने नेताओं के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है. उन्होंने कहा, “फिलहाल हमारे सामने सबसे अहम मुद्दा विधायिका दल के नेता का चयन है.”

वहीं, इसी गुट के प्रदेशाध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने कहा, “हम इस समय शोक के माहौल में हैं. सभी विषयों पर चर्चा बाद में की जाएगी.” इस पूरे मामले में भाजपा की भूमिका अहम हो गई है. एनसीपी के दोनों गुटों के एकजुट होने के मामले में भाजपा की भूमिका भी अहम मानी जा रही है.

अजित पवार गुट के पास फिलहाल केवल एक लोकसभा सांसद सुनील तटकरे हैं, जबकि शरद पवार गुट के पास आठ सांसद हैं. यदि दोनों गुट एकजुट होकर एनडीए में शामिल होते हैं तो इसका फायदा भाजपा को केंद्र सरकार में मिल सकता है. हालांकि, इस विषय में भाजपा पर किसी तरह का सीधा दबाव नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में राजनीतिक संतुलन साधना पड़ सकता है.

विलय की स्थिति में शरद पवार गुट के नेताओं को केंद्रीय या राज्य मंत्रिमंडल में कैसे शामिल किया जाए, यह सबसे बड़ा सवाल है. महाराष्ट्र में अजित पवार के अलावा केवल एक मंत्री पद रिक्त है, जो भाजपा के कोटे का है. यदि शरद पवार गुट के तीन–चार नेताओं को मंत्री बनाना हो, तो अजित पवार गुट के कुछ मंत्रियों से इस्तीफा लेना पड़ेगा. ऐसा करने पर अंदरूनी नाराजगी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

यह बात अजित पवार गुट के नेता भली-भांति जानते हैं. एक बात और कि शरद पवार गुट के साथ आने से अजित पवार गुट के कई नेताओं का कद और पद दोनों कम हो जाएगा. शरद पवार गुट में कई बड़े नाम और चेहरे हैं, जिनके साथ आने से अजित पवार गुट के नेताओं का कद छोटा पड़ जाएगा.

यही कारण है कि फिलहाल विलय पर अजित पवार गुट चुप्पी साधे हुए है. वह पहले अपने नेताओं को एकजुट कर सुनेत्रा अजित पवार को नेतृत्व देना चाहता है, ताकि विधायक और पदाधिकारी अजित पवार परिवार के प्रति निष्ठावान बने रहें. फिलहाल देखना होगा कि सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाने के बाद एनसीपी में आंतरिक रूप से क्या स्थिति देखने को मिलती है.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 31 Jan 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
NCP MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: Growth, Tax Relief या Sector Boost— क्या मिलेगा? | Paisa Live
Budget 2026 की Hidden Power | ये हैं असली Game Changers| Paisa Live
Kashmir News : Kishtwad में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़...सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेरा
Chhatarpur की मिट्टी में सोने का खजाना? 500 साल पुराने सिक्कों की खोज | Madhya Pradesh | ABP News
Crime News: साध्वी की मौत... '50 घंटे का सस्पेंस' ! | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
शिक्षा
इन परीक्षाओं से बनाएं फूड सेफ्टी फील्ड में शानदार करियर, यहां जानें पूरी डिटेल्स
इन परीक्षाओं से बनाएं फूड सेफ्टी फील्ड में शानदार करियर, यहां जानें पूरी डिटेल्स
यूटिलिटी
फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाए तो टोल पर क्या करें, नहीं पता तो जान लें ये बात
फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाए तो टोल पर क्या करें, नहीं पता तो जान लें ये बात
जनरल नॉलेज
इंसान की मौत के बाद सबसे देर तक जिंदा रहता है कौन सा अंग, जान लें जवाब
इंसान की मौत के बाद सबसे देर तक जिंदा रहता है कौन सा अंग, जान लें जवाब
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget