सोलापुर में दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु हुए हादसे का शिकार, 14 साल की बच्ची समेत 4 की मौत

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर–मंगळवेढा मार्ग पर सोमवार (26 जनवरी 2026) की रात को दो वाहनों के बीच भीषण सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया. इस भीषण दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी और सड़क पर लंबा जाम भी लग गया था.

मंगळवेढा के पास क्रूजर और कंटेनर ट्रक मे हुई टक्कर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा तब हुआ जब मुंबई-ठाणे की एक निजी कंपनी में कार्यरत कुछ कर्मचारी छुट्टी के दौरान तुळजापुर और अक्कलकोट दर्शन के लिए आए थे. वहीं सभी यात्री डोंबिवली के निवासी बताए जा रहे हैं. दर्शन के बाद ये सभी श्रद्धालु सोमवार रात 11 बजे के बाद पंढरपुर होकर मुंबई लौटने वाले थे, तभी मंगळवेढा के पास एक क्रूजर वाहन (MH-13 BN 7687) और एक कंटेनर ट्रक (MH-46 BU 6651) की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है.

टक्कर इतनी गंभीर थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे में चार यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 14 साल की एक बच्ची भी शामिल है. इस दुर्घटना में छह अन्य यात्री भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों में से एक की हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद सोलापुर के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया है.

स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को कराया भर्ती

दुर्घटना की सूचना मिलते ही मंगळवेढा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद लेकर घायलों को इलाज के लिए ग्रामीण और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे के कारण पंढरपुर–मंगळवेढा मार्ग पर दोनों ओर करीब दो घंटे तक वाहनों का लंबा जाम लग गया था, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया.

इसके बाद क्रेन की मदद से टक्कर हुए दोनों वाहनों को हटाया गया और सड़क को दुबारा सुचारू किया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. वहीं इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.