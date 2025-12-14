भारत सेविभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान में संस्कृत भाषा को शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिस पर भारत में सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है. लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में चार क्रेडिट का संस्कृत कोर्स शुरू हुआ, और इसी संदर्भ में शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि संस्कृत और सनातन ज्ञान से सद्बुद्धि आएगी और पीओके भारत लौटेगा. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गीता पढ़ने के बाद थोड़ी तो सद्बुद्धि आएगी.

पाकिस्तान में संस्कृत कोर्स की शुरुआत

पाकिस्तान में यह पहल लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ने की है, जहां संस्कृत को चार क्रेडिट के औपचारिक अकादमिक कोर्स के रूप में पढ़ाया जा रहा है. कोर्स की खास बात यह है कि छात्रों को महाभारत टेलीविजन श्रृंखला के प्रसिद्ध थीम गीत ‘है कथा संग्राम की’ का उर्दू संस्करण भी पढ़ाया जा रहा है. शिक्षाविदों के अनुसार यह कदम दक्षिण एशियाई शास्त्रीय विरासत को समझने की दिशा में है. विभाजन के बाद यह पहली बार है जब पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी ने संस्कृत को पाठ्यक्रम में जगह दी है.

#WATCH | Mumbai | On a Pakistan University reportedly introducing a Sanskrit language course in its curriculum, Shiv Sena (UBT) leader Anand Dubey said, "... If the knowledge of the Mahabharata and the Gita is being taught through Sanskrit at Lahore University, then some wisdom… pic.twitter.com/dmiNxo0DQ5 — ANI (@ANI) December 13, 2025

शिवसेना यूबीटी की प्रतिक्रिया और बयान

शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि पूरा विश्व सनातन को मानने वाला है और एक समय था जब अखंड हिंदुस्तान में पूरी दुनिया समाहित थी. उन्होंने कहा कि प्रभु राम का राज रहा है और पाकिस्तान भी कभी अखंड भारत का हिस्सा था. आनंद दुबे ने कहा कि यदि लाहौर यूनिवर्सिटी में संस्कृत के माध्यम से महाभारत और गीता का ज्ञान दिया जा रहा है तो वहां के लोगों में निश्चित रूप से सद्बुद्धि आएगी. गीता का संदेश कर्म, अहिंसा और द्वेष से दूर रहने की शिक्षा देता है.

पीओके, सनातन और राजनीतिक संदेश

आनंद दुबे ने अपने बयान में आगे कहा कि सनातन धर्म और भारत के हिंदुओं की महिमा पूरी दुनिया में गूंजने लगी है. उन्होंने यह भी कहा कि हम निश्चित रूप से पीओके वापस लेंगे. उनके अनुसार पाकिस्तान में इतनी अशांति है कि यदि ऐसा न होता तो भारत कब का उसे अपने नियंत्रण में ले चुका होता, लेकिन रोजाना की अव्यवस्थाओं का बोझ कौन उठाए. उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर पाकिस्तानियों को भगवद् गीता का सही अर्थ समझ आ गया तो वे हथियार छोड़कर प्रेम और शांति की बात करने लगेंगे और उनका जीवन भी सफल हो जाएगा.