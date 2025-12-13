मेसी के स्वागत में मुंबई तैयार, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

फुटबॉल जगत के सबसे बड़े सितारों में शुमार लियोनेल मेसी के GOAT टूर इंडिया इवेंट को लेकर मुंबई पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है. यह भव्य आयोजन कल 14 दिसंबर 2025 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम और ब्रेबोर्न स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. आयोजन में बड़ी संख्या में दर्शकों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए दक्षिण मुंबई में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस ने विशेष अस्थायी ट्रैफिक अधिसूचना जारी की है.

मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (साउथ) ट्रैफिक प्रशांत परदेशी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह ट्रैफिक व्यवस्था 14 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेगी. यह आदेश मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 115 के तहत जारी किया गया है. पुलिस का उद्देश्य है कि आयोजन के दौरान ट्रैफिक जाम न लगे और आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

स्टेडियम के आसपास पार्किंग पूरी तरह बंद

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि वानखेड़े और ब्रेबोर्न स्टेडियम के आसपास किसी भी प्रकार की पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. ऐसे में दर्शकों से अपील की गई है कि वे निजी वाहनों के बजाय लोकल ट्रेन, मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करें. पुलिस का मानना है कि इससे सड़क पर वाहनों का दबाव कम होगा.

इन सड़कों पर नो पार्किंग और वन-वे व्यवस्था

ट्रैफिक नोटिफिकेशन के तहत वीर नरीमन रोड, दिनशॉ वाच्छा रोड, जमशेदजी टाटा रोड, एन.एस. रोड समेत सी, डी, ई, एफ और जी रोड पर नो पार्किंग लागू रहेगी. इसके अलावा कुछ प्रमुख सड़कों को अस्थायी रूप से वन-वे किया गया है, ताकि ट्रैफिक फ्लो बेहतर बना रहे. चर्चगेट जंक्शन, मरीन ड्राइव और एयर इंडिया जंक्शन जैसे इलाकों में खास निगरानी रखी जाएगी.

कोस्टल रोड और एनएससी रोड पर भी बदलाव

पुलिस के अनुसार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड और तटीय सड़क (कोस्टल रोड) के कुछ हिस्सों को आवश्यकता के अनुसार अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है. इन मार्गों के लिए वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था भी की गई है, जिससे वाहन चालक अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकें.

नागरिकों से सहयोग की अपील- पुलिस विभाग

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे तय किए गए ट्रैफिक रूट, संकेतों और पुलिस निर्देशों का पालन करें. पुलिस ने कहा है कि यह अस्थायी व्यवस्था केवल एक दिन के लिए है और इसका उद्देश्य शहर में कानून व्यवस्था और यातायात को सुचारू बनाए रखना है.

चैरिटी फैशन शो में हिस्सा लेंगे मेसी

लियोनेल मेसी 14 दिसंबर को मुंबई आएंगे और सुबह एक चैरिटी फैशन शो में हिस्सा लेंगे. जिसमें जॉन अब्राहम, करीना कपूर खान और जैकी श्रॉफ जैसे बॉलीवुड सितारे मौजूद रहेंगे. इस दौरान मेसी की कतर 2022 की यादगार वस्तु की नीलामी होगी और प्राप्त राशि चैरिटी में दान की जाएगी. इसके अलावा क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में सचिन तेंदुलकर समेत क्रिकेट स्टार्स के साथ पैडल मैच आयोजित होगा. बॉलीवुड एक्टर्स के साथ एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच भी होगा. वानखेड़े स्टेडियम में मेसी 60 बच्चों (30 लड़के, 30 लड़कियां) के लिए फुटबॉल कोचिंग क्लिनिक चलाएंगे.

कब और कौनसे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे मेसी

लियोनेल मेसी की GOAT टूर के तहत मुंबई में भव्य आयोजन होगा. कार्यक्रम शाम 4:30 बजे कलाकारों के प्रदर्शन से शुरू होगा. 5:00 बजे सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच होगा, जिसमें मेसी 5:30 बजे VIP बॉक्स से हिस्सा लेंगे और मैदान पर संक्षिप्त बातचीत करेंगे. साथ ही शाम 6:00 बजे मेसी 30 बच्चों के लिए फुटबॉल कोचिंग क्लिनिक चलाएंगे. 6:30 बजे वे सचिन तेंदुलकर के साथ ऑन-फील्ड मोमेंट में शामिल होंगे. कार्यक्रम का समापन 6:45 बजे स्टेज सेरेमनी के साथ होगा, जिसमें मुख्यमंत्री का संबोधन, छात्रवृत्तियां, उपहार वितरण, ट्रॉफी और टीम फोटोशूट शामिल हैं.

