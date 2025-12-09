महाराष्ट्र के किसानों को सरकार का तोहफा, फसल नुकसान पर NDRF फंड के तहत मिलेगा मुआवजा

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के किसानों को खुशखबरी दी. हाल ही में महाराष्ट्र में मानसून की भारी बारिश और बाढ़ के कारण फसलों को हुए भारी नुकसान को लेकर मंगलवार (9 दिसंबर) को आश्वासन दिया कि क्षति के आकलन के आधार पर किसानों को राशि दी जाएगी.

उन्होंने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना के भुमारे एस. आसाराम के प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बात कही. चौहान ने कहा कि नुकसान के आकलन में ‘क्रॉप कटिंग एक्सपेरीमेंट’ होगा. यदि राज्य ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना अपनाई है तो उसके आधार पर आकलन कर किसानों के खाते में पैसा डाला जाएगा.

केंद्र सरकार फसल बीमा योजना के अंतर्गत दिलाएगी- शिवराज सिंह चौहान

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘‘मैं खुद भी महाराष्ट्र होकर आया हूं. फसलों को जितना नुकसान हुआ है, आकलन के आधार पर जो राशि होगी, केंद्र सरकार फसल बीमा योजना के अंतर्गत दिलाएगी और एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिकिया कोष) के तहत भी हम राज्य को राशि देने वाले हैं.

उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार का प्रतिवेदन आ गया है, उसके आधार पर राज्य सरकार को सहायता प्रदान की जाएगी. मंत्री ने एक और सदस्य के प्रश्न के जवाब में कहा कि वर्ष 2024-25 में फसलों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है.

कृषि मंत्री ने किसानों को मदद का दिया आश्वासन

शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र में प्रभावित किसानों को पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी नुकसान हुआ है. उसकी प्रारंभिक भरपाई वहां की सरकार कर रही है और राज्य को राशि भी उपलब्ध कराई गई है.

कृषि मंत्री ने कांग्रेस सांसद के सवाल का दिया जवाब

चौहान ने कांग्रेस सदस्य श्रेयस एम पटेल के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि तमिलनाडु के कोयंबटूर में नारियल की फसल को कीटों के कारण हुए नुकसान का आकलन किया गया है. उन्होंने सदन को बताया कि विशेषज्ञों की एक टीम भी भेजी गई. मंत्री ने आश्वासन दिया कि अगर कीटनाशकों के कारण यह नुकसान हुआ है, तो मैं नुकसान की भरपाई कराऊंगा.