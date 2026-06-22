हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'ऑपरेशन टाइगर' के बाद उद्धव गुट ने बुलाई बैठक, संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे ने गद्दार सांसदों को...'

'ऑपरेशन टाइगर' के बाद उद्धव गुट ने बुलाई बैठक, संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे ने गद्दार सांसदों को...'

Shiv Sena UBT News: ऑपरेशन टाइगर के बाद उद्धव ठाकरे ने शिवालय में UBT विधायकों और MLC की अहम बैठक की. संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला बोला और पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 22 Jun 2026 04:04 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट में जारी राजनीतिक हलचल के बीच पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार (22 जून) दोपहर नारिमन पॉइंट स्थित पार्टी कार्यालय ‘शिवालय’ में अपने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों (MLC) की अहम बैठक बुलाई. हाल ही में पार्टी के 6 सांसदों के बागी होने के बाद हुई इस बैठक को संगठन को एकजुट रखने और आगे की रणनीति तय करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

'ऑपरेशन टाइगर' के बाद शक्ति प्रदर्शन

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, ‘ऑपरेशन टाइगर’ के बाद यह पहली बड़ी बैठक थी, जिसमें उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों और MLC से सीधे संवाद किया. बैठक के दौरान संगठन की मौजूदा स्थिति, विधानसभा के मानसून सत्र में पार्टी की भूमिका और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई.

महाराष्ट्र विधान परिषद में ठाकरे-पवार को झटका, 17 में से 11 सीटों पर BJP का कब्जा, NCP-शिवसेना को इतनी सीटें

फिलहाल शिवसेना (UBT) के पास 20 विधायक और 6 MLC हैं. वहीं 6 सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद अब लोकसभा में केवल 3 सांसद और राज्यसभा में 1 सांसद ही बचे हैं.

संजय राउत का एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला

बैठक के बाद राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बागी सांसदों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, “एकनाथ शिंदे की डिलीवरी हुई है. उन्होंने गद्दार सांसदों को जन्म दिया है. केन्या की एक महिला ने एक साथ पांच बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वे कहते हैं कि उनकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें बाद में पता चलेगा, क्योंकि उनका सीज़ेरियन करना पड़ेगा.”

बैठक में ये नेता रहे मौजूद

बैठक में पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, राज्यसभा सांसद संजय राउत के अलावा विधायक अनंत बाला नर, हारून खान, प्रवीण स्वामी, नितिन देशमुख, सुनील राउत, अजय चौधरी, गजानन लवटे, आदित्य ठाकरे, सुनील प्रभु, वरुण सरदेसाई, कैलाश पाटील और भास्कर जाधव मौजूद रहे.

वहीं विधान परिषद सदस्यों में सचिन अहीर, जे.एम. अभ्यंकर, अनिल परब, मिलिंद नार्वेकर और अंबादास दानवे बैठक में शामिल हुए.

पार्टी सूत्रों के अनुसार कुछ विधायक और MLC विधानसभा व विधान परिषद की कार्यवाही में व्यस्त होने के कारण बैठक में समय पर नहीं पहुंच सके. उनके थोड़ी देर में बैठक स्थल पर पहुंचने की सूचना दी गई थी.

BEST कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, काम पर लौटने लगे कर्मचारी; बस सेवा अभी पूरी तरह सामान्य नहीं

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सांसदों की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विधायकों और नेताओं को एकजुट बनाए रखने की है.

ऐसे में ‘शिवालय’ में हुई यह बैठक केवल रणनीति तय करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 22 Jun 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS SHiv Sena UBT SANJAY RAUT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
'ऑपरेशन टाइगर' के बाद उद्धव गुट ने बुलाई बैठक, संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे ने गद्दार सांसदों को...'
'ऑपरेशन टाइगर' के बाद उद्धव गुट ने बुलाई बैठक, संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे ने गद्दार सांसदों को...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र विधान परिषद में ठाकरे-पवार को झटका, 17 में से 11 सीटों पर BJP का कब्जा, NCP-शिवसेना को इतनी सीटें
महाराष्ट्र विधान परिषद में ठाकरे-पवार को झटका, 17 में से 11 सीटों पर BJP का कब्जा, NCP-शिवसेना को इतनी सीटें
महाराष्ट्र
BEST कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, काम पर लौटने लगे कर्मचारी; बस सेवा अभी पूरी तरह सामान्य नहीं
BEST कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, काम पर लौटने लगे कर्मचारी; बस सेवा अभी पूरी तरह सामान्य नहीं
महाराष्ट्र
BMW Crash Video: मुंबई-वडोदरा हाईवे पर BMW हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने, फुटबॉलर समेत 2 की हुई थी मौत
मुंबई-वडोदरा हाईवे पर BMW हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने, फुटबॉलर समेत 2 की हुई थी मौत
Advertisement

वीडियोज

Bharat Tiwari News: भरत तिवारी एनकाउंटर की वो इनसाइड स्टोरी! जिसमें बुरे फंस गए सम्राट चौधरी?
Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: क्या भविष्यवाणी करने लगे ट्रंप या चाल! भारत-पाक सीजफायर से ब्रिटिश PM स्टार्मर के इस्तीफे तक... कैसे सच हुआ?
क्या भविष्यवाणी करने लगे ट्रंप या चाल? भारत-पाक सीजफायर से ब्रिटिश PM स्टार्मर के इस्तीफे तक...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के अलीगंज में दुकान में लगी भीषण आग, ऊपर चल रही थी कोचिंग; CM योगी ने लिया घटना का संज्ञान
लखनऊ के अलीगंज में दुकान में लगी भीषण आग, ऊपर चल रही थी कोचिंग; CM योगी ने लिया घटना का संज्ञान
इंडिया
West Bengal Budget 2026: शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
क्रिकेट
'राजा जी के दिलवा टूट जाए', भोजपुरी गाने पर जमकर नाचे आकाश दीप; अपने ही तिलक पर ढाया कहर
'राजा जी के दिलवा टूट जाए', भोजपुरी गाने पर जमकर नाचे आकाश दीप; अपने ही तिलक पर ढाया कहर
बॉलीवुड
इस रक्षा बंधन पर सिनेमाघरों में होगा साल का सबसे बड़ा क्लैश, रिलीज होंगी 'टॉक्सिक' से 'ईथा' तक ये चार बड़ी फिल्में
इस रक्षा बंधन पर सिनेमाघरों में होगा महासंग्राम, बड़े पर्दे पर टकराएंगी ये चार बड़ी फिल्में
विश्व
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा- 'ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना मुश्किल', बताई ये वजह
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा- 'ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना मुश्किल', बताई ये वजह
एग्रीकल्चर
Farmer Friendly Birds: उल्लू से लेकर चमगादड़ तक... ये पशु-पक्षी होते हैं किसानों के दोस्त, जानें कैसे पहुंचाते हैं फायदा
उल्लू से लेकर चमगादड़ तक... ये पशु-पक्षी होते हैं किसानों के दोस्त, जानें कैसे पहुंचाते हैं फायदा
फूड
Evening Tea Snacks: शाम की चाय का मजा दोगुना कर देंगे ये 5 झटपट स्नैक्स, मिनटों में हो जाएंगे तैयार
शाम की चाय का मजा दोगुना कर देंगे ये 5 झटपट स्नैक्स, मिनटों में हो जाएंगे तैयार
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
ABP NEWS
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
Embed widget