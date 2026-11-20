मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक सुरक्षाकर्मी ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को हाथ लगाकर उन्हें साइड कर दिया था. इस मामले में एसएसजी ने मानवीय भूल बताते हुए गलती मानी है और अब इस पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की प्रतिक्रिया आई है. शुक्रवार (20 नवंबर, 2026) को पटना में संजय झा मीडिया से बात कर रहे थे.

संजय झा ने कहा कि हमने भी वायरल वीडियो को देखा था. उसके बाद हमने निशांत कुमार को फोन किया कि क्या बात हुई थी. उन्होंने हमसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. वह एक चूक थी. जानबूझकर नहीं किया गया था.

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सिक्योरिटी वाल कर रहे थे अपना काम: संजय झा

संजय झा ने कहा कि यह एक मानवीय भूल की बात हो सकती है, लेकिन कोई जानबूझकर करेगा यह कहां से संभव है? हमने विस्तार से बात की है. सिक्योरिटी वाले आगे थे और निशांत कुमार पीछे थे. सीएम सिक्योरिटी का अपना काम होता है और वे वही कर रहे थे. सिक्योरिटी वाले ने पीछे निशांत कुमार को नहीं देखा.

संजय झा ने कहा कि सिक्योरिटी वाले भी इस बात के लिए खंडन कर चुके हैं कि यह एक मानवीय भूल हुई है.

तेजस्वी यादव पर संजय झा ने किया पलटवार

वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निशांत कुमार को लेकर दिए बयान पर भी संजय झा ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की विचारधारा और नीतीश कुमार के काम एवं सुशासन के रास्ते पर पार्टी चलती है. उनको यह सोचना चाहिए कि जिनके लीडरशिप को उनके परिवार के लोग ही चुनौती देते हैं, उनके नेता लोग ही चुनौती देते हैं. उनके लीडरशिप में बार-बार जनता रिजेक्ट कर रही है, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए.

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