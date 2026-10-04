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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: गेम ID को लेकर खूनी विवाद, युवक पर चाकू से हमला; 3 गिरफ्तार

मुंबई: गेम ID को लेकर खूनी विवाद, युवक पर चाकू से हमला; 3 गिरफ्तार

मुंबई के कलिना में फ्री फायर गेम की ID को लेकर विवाद के बाद युवक के गले पर चाकू से हमला किया गया. पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 04 Oct 2026 10:52 AM (IST)
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मुंबई के सांताक्रूज पूर्व के कलिना इलाके में ऑनलाइन गेम फ्री फायर की ID को लेकर शुरू हुआ विवाद गंभीर हमले तक पहुंच गया. आरोप है कि विवाद के दौरान एक युवक के गले पर चाकू से वार कर उसकी हत्या की कोशिश की गई. घटना 30 सितंबर की देर रात करीब 1:30 बजे कुंची कुरवे नगर में सेंट रॉक चर्च की सीढ़ियों के पास हुई. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता सलमान फारुक शाह का भाई दिलशाद शाह अपने दोस्तों मोहम्मद सोहेल ईशारतअली शाह, समीर कमाल शाह, अस्लम समशुद्रदीन शाह और रवी प्रमोदकुमार साकेत के साथ सेंट रॉक चर्च की सीढ़ियों पर बैठा था. इसी दौरान सलमान खाना खाने के लिए कुर्ला पश्चिम स्थित अपने घर चले गए थे.

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बताया गया है कि इसी दौरान सलमान के पहचान के अरबेज शाह ने उन्हें फोन किया. फोन पर दोनों के बीच गाली-गलौज और विवाद हुआ. शुरुआती शिकायत के मुताबिक, विवाद फ्री फायर ऑनलाइन गेम की ID को लेकर चल रहा था.

भाई का नंबर देकर विवाद सुलझाने की कोशिश

सलमान के मुताबिक, विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने अरबेज को अपने भाई दिलशाद का मोबाइल नंबर दिया था. इसके कुछ समय बाद दिलशाद के फोन पर अरबेज की कॉल आई. फोन समीर ने उठाया. इसके बाद उसने सलमान को बताया कि दिलशाद के गले पर चाकू से हमला किया गया है. यह सुनकर सलमान कलिना की तरफ जाने लगे.

सलमान जब कलिना की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें एक एंबुलेंस दिखाई दी. एंबुलेंस में उनके भाई दिलशाद के साथ परवेज और अरबेज भी मौजूद थे. दिलशाद के गले पर गंभीर चोट लगी थी और खून बह रहा था.

शिकायत के मुताबिक, परवेज और अरबेज ने सलमान को बताया कि दिलशाद के गले पर चाकू से वार किया गया है और उसे जान से मारने की कोशिश की गई.

फेसबुक ID को लेकर हुई गलतफहमी का आरोप

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में आरोप है कि अरबेज शाह को गलतफहमी हुई कि शिकायतकर्ता और उसका भाई उसकी Facebook ID का इस्तेमाल कर फ्री फायर गेम खेल रहे हैं. इसी बात को लेकर वह नाराज था. आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद दिलशाद के गले पर चाकू से हमला कर दिया गया.

इस मामले में अरबेज शाह, मुसाहिद वकील अहमद खान, कौसर अली जमेल शाह और अनस सय्यद के खिलाफ BNS की धारा 109, 118(1), 351(3), 352 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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मुंबई पुलिस के DCP निमित गोयल के मुताबिक, घटना 30 सितंबर 2026 की रात करीब 1:30 बजे कलिना के कुंची कुरवे नगर स्थित सेंट रॉक चर्च की सीढ़ियों के पास हुई.

पुलिस ने मामले में अब तक मुसाहिद वकील अहमद खान, अरबेज शाह और कौसर अली जमेल शाह को गिरफ्तार किया है. वहीं, शिकायत में अनस सय्यद का नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज है. मामले की आगे की जांच पुलिस कर रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 04 Oct 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS CRIME NEWS MUMBAI NEWS
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