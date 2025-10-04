महाराष्ट्र के शिरोडा वेलागर में 8 पर्यटक समुद्र में डूबे, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के शिरोडा वेलागर (वेंगुर्ले) में शुक्रवार (3 अक्टूबर) शाम एक दुखद हादसा हो गया. बेलगाम से घूमने आए 8 पर्यटक समुद्र में नहाने के दौरान अचानक बढ़ते जलस्तर की चपेट में आ गए. इस हादसे में 3 की मौत हो चुकी है, एक महिला सुरक्षित बाहर निकाली गई, जबकि 4 की तलाश जारी है.

मिली जानकारी के अनुसार, बेलगाम के 8 पर्यटक सिंधुदुर्ग जिले में घूमने आए थे और कुडल तालुका स्थित अपने रिश्तेदारों के घर पर ही रुके थे. वे 3 अक्तूबर को शिरोडा बीच पहुंचे और लगभग शाम 5 बजे समुद्र में नहाने के लिए उतरे. थोड़े समय तक सब कुछ ठीक रहा लेकिन अचानक समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा और देखते ही देखते 7 लोग पानी में बह गए. मौके पर लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन किया इस हादसे में 3 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

खोज-बचाव अभियान

हादसे के तुरंत बाद मौके पर हड़कंप मच गया और स्थानीय प्रशासन एवं बचाव दल ने खोज-बचाव अभियान शुरू किया. हालांकि अंधेरा होने और समुद्र की लहरों के तेज़ होने के कारण सर्च ऑपरेशन में कठिनाई आ रही है. अब तक कुडल के 2 और कर्नाटक के 2 पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं. अधिकारी लगातार समुद्र और आसपास के क्षेत्रों में तलाश कर रहे हैं.

मृतकों और लापता लोगों की जानकारी

मृतकों में 2 महिलाएं और 1 युवक शामिल हैं. बाकी चार लोग अभी भी लापता हैं, और उनके परिवारजन और स्थानीय प्रशासन अत्यंत चिंतित हैं. यह हादसा समुद्र में सुरक्षा उपायों और सतर्कता की आवश्यकता को फिर से सामने लाता है. पर्यटकों से अपील की गई है कि समुद्र में उतरने से पहले गाइडलाइन और चेतावनी का पालन करें