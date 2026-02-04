हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार

'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार

Sharad Pawar: शरद पवार ने एनसीपी के विलय की चर्चा पर देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी को खारिज किया, कहा कि वे इस बातचीत का हिस्सा नहीं थे. उन्होंने 58 वर्षों से सदन में अपनी उपस्थिति का उल्लेख किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 04 Feb 2026 11:02 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल बड़े बदलाव हो रहे हैं. उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) चीफ अजित पवार की मौत के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाली. साथ ही पार्टी अध्यक्ष भी सुनेत्रा ही बन सकती हैं. इस बीच बड़ी चर्चा थी कि चाचा शरद पवार की पार्टी के साथ एनसीपी का विलय होगा, जिसपर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई. 

अब इसपर खुद शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. दरअसल, एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए एनसीपी-एसपी चीफ शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार की मौत, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार द्वारा डिप्टी सीएम का पद ग्रहण करना, महाराष्ट्र के आगामी चुनाव और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी है. 

'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?'- शरद पवार

एनसीपी मर्जर की चर्चा पर देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया पर कहा, "देवेंद्र फडणवीस को मेरा नाम लेने का क्या अधिकार है? मैं इस चर्चा का हिस्सा ही नहीं था." शरद पवार ने स्पष्ट किया कि इस विषय पर जयंत पाटील और अजित पवार के बीच बातचीत चल रही थी. इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक बातचीत नहीं हुई."

वहीं, शरद पवार ने आगे कहा कि वे पिछले 58 वर्षों से महाराष्ट्र विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा से जुड़े रहे हैं और इन 58 वर्षों में वे कभी भी सदन से अनुपस्थित नहीं रहे. उन्होंने कहा कि वे हमेशा सदन में जाकर बजट सुनते रहे हैं, लेकिन हाल में घटी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण इस बार वे सदन में नहीं जा सके. हालांकि, इस दौरान कुछ संतोषजनक फैसले जरूर लिए गए.

सुनेत्रा पवार पर क्या बोले चाचा शरद पवार?

सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पर शरद पवार ने खुशी जताई और कहा कि उन्हें एक नया अवसर मिला है. वह इस पद की जिम्मेदारियां संभालते हुए खुद को साबित करेंगी.

वहीं जब शरद पवार से यह सवाल किया गया कि 'लाडकी बहिण योजना' का नाम अजित पवार के नाम पर हो, एनसीपी की इस डिमांड पर वह क्या कहेंगे? तो जवाब में शरद पवार ने कहा कि यह सवाल तो सरकार से पूछा जाना चाहिए कि वे आगे क्या करना चाहते हैं? वहीं, अजित पवार के स्मारक के मुद्दे पर भी शरद पवार ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है न ही इस संबंध में किसी संस्था या स्थान को लेकर चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि इस विषय पर सभी को एक साथ बैठकर निर्णय लेना होगा.

और पढ़ें
Published at : 04 Feb 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Ajit Pawar NCP Sunetra Pawar SHARAD PAWAR  NCP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Global Firepower 2026: अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
महाराष्ट्र
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
इंडिया
मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों के पंख टकराए और फिर...
मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों के पंख टकराए और फिर...
क्रिकेट
WPL 2026 Final: महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में भिड़ेंगी दिल्ली और बेंगलुरु, जानिए कब और कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग
महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में भिड़ेंगी दिल्ली और बेंगलुरु, जानिए कब और कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग
Advertisement

वीडियोज

वड़ा पाव गर्ल के घर में तूफान !
UP News: मुफ्त मोमोज के बदले 85 लाख के गहने! सातवीं के बच्चे से ठगी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'फादर ऑफ डील' से विपक्ष की क्यों बढ़ी मुश्किल? | India US Trade Deal
Bharat Ki Baat: भारत-अमेरिका की डील...हो गई सील! | Rahul Gandhi | Congress Protest
Chitra Tripathi: किसानों के हित की गारंटी, डील से देगी BJP? | India US Trade Deal | US Tariff |Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Global Firepower 2026: अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
महाराष्ट्र
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
इंडिया
मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों के पंख टकराए और फिर...
मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों के पंख टकराए और फिर...
क्रिकेट
WPL 2026 Final: महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में भिड़ेंगी दिल्ली और बेंगलुरु, जानिए कब और कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग
महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में भिड़ेंगी दिल्ली और बेंगलुरु, जानिए कब और कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने फिर कर डाला एक और बड़ा कारनामा, ध्वस्त किए 'दंगल'-'पीके' और 'K3G' समेत कई फिल्मों के रिकॉर्ड
‘धुरंधर’ ने कर डाला एक और बड़ा कारनामा, ध्वस्त किए दंगल-पीके समेत कई फिल्मों के रिकॉर्ड
हेल्थ
Kamal Kakdi Benefits: युवाओं की पहली पसंद बन रही कमल ककड़ी, जानें इस खाकर कैसे घटा सकते हैं अपना वजन?
युवाओं की पहली पसंद बन रही कमल ककड़ी, जानें इस खाकर कैसे घटा सकते हैं अपना वजन?
यूटिलिटी
बिहार सरकार बेटियों को दे रही 50 हजार, जान लीजिए कैसे मिलेगा फायदा?
बिहार सरकार बेटियों को दे रही 50 हजार, जान लीजिए कैसे मिलेगा फायदा?
जनरल नॉलेज
Land Of Pirates: इस देश को कहा जाता है समुद्री लुटेरों का देश, जानें क्यों पड़ा इसका यह नाम?
इस देश को कहा जाता है समुद्री लुटेरों का देश, जानें क्यों पड़ा इसका यह नाम?
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget