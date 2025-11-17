सातारा: बीजेपी ने अमोल मोहिते को बनाया नगराध्यक्ष उम्मीदवार, उदयनराजे की भूमिका पर सस्पेंस

सातारा नगरपालिका चुनाव के लिए बीजेपी के नगराध्यक्ष (चेयरपर्सन) पद के उम्मीदवार को लेकर चल रही रस्साकशी आखिरकार सुलझ गई है. बीजेपी ने मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले गुट के पूर्व नगराध्यक्ष अमोल मोहिते को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है. इस फैसले के बाद, सभी की निगाहें अब सांसद उदयनराजे भोसले के अगले कदम पर टिक गई हैं.

आगामी सातारा नगरपालिका चुनाव में सांसद उदयनराजे भोसले और मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, दोनों ने बीजेपी के बैनर तले एक साथ चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया था. हालांकि, सबसे बड़ा पेंच सीधे चुने जाने वाले नगराध्यक्ष पद की उम्मीदवारी को लेकर फंसा हुआ था. दोनों ही गुट इस महत्वपूर्ण पद पर अपना उम्मीदवार चाहते थे.

उदयनराजे गुट पहले भी प्रत्यक्ष महापौर में जीत चुका है चुनाव

सतारा नगर पालिका के पिछले 30 वर्षों में महापौर पद के लिए दो बार प्रत्यक्ष चुनाव हुए हैं. उन चुनावों में सांसद उदयनराजे भोसले की सतारा विकास अघाड़ी ने शिवेंद्रसिंह राजे भोसले की नगर विकास अघाड़ी को हराया था. एक बार सतारा विकास अघाड़ी की रंजना रावत प्रत्यक्ष महापौर बनी थीं.

'नहीं बन पाए कोई सहमति'

नगराध्यक्ष पद किसके पास होना चाहिए, इसे लेकर शिवेंद्रसिंहराजे भोसले और उदयनराजे भोसले के बीच कई दौर की चर्चा हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई. इस रस्साकशी के कारण, अंततः यह निर्णय लिया गया कि अंतिम टिकट का फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी का वरिष्ठ नेतृत्व करेगा.

पार्टी नेतृत्व ने अब इस सस्पेंस को खत्म करते हुए अमोल मोहिते के नाम पर मुहर लगा दी है, जो शिवेंद्रसिंहराजे गुट के माने जाते हैं.

गरमा गई है सातारा की सियासत

बीजेपी द्वारा अमोल मोहिते का नाम घोषित किए जाने के बाद, यह मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले के गुट के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत मानी जा रही है. हालांकि, इस फैसले ने सातारा की सियासत को गरमा दिया है. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस निर्णय के बाद सांसद उदयनराजे भोसले क्या रुख अपनाते हैं और चुनाव में क्या भूमिका निभाते हैं.