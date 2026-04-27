क्या राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने के लिए आपको भी किया था अप्रोच? संजय सिंह ने दिया ऐसा जवाब

राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद संजय सिंह ने एक बार प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने राघव चड्ढा के साथ बीजेपी को घेरा है. उन्होंने कहा कि ऐसे सांसदों की सदस्यता तुरंत खत्म होनी चाहिए. AAP सांसद ने ये भी कहा कि कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग बीजेपी में गए हैं क्या वो दूध की धूली हुई पार्टी है?

हम कोर्ट जाएंगे- संजय सिंह

जब संजय सिंह से पूछा गया कि अगर आपको राज्यसभा से राहत नहीं मिलेगी. राज्यसभा के सभापति सुनवाई नहीं करेंगे तो क्या कोर्ट का रास्ता लेंगे? इस पर AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, ''हम बिल्कुल कोर्ट का रास्ता लेंगे क्योंकि इस तरह के मामले में कोर्ट के फैसले हैं. कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन पहले हम इंतजार करेंगे कि हमें सुनवाई का मौका मिले और इस पर फैसला आए.''

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राघव चड्ढा ने किया था अप्रोच?

द रेड माइक से बातचीत में संजय सिंह से जब सवाल किया गया कि क्या राघव चड्ढा ने उन्हें भी पार्टी छोड़ने के लिए अप्रोच किया था? इस पर उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा हमें अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता और पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता को जानते हैं.

राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी

इस बीच AAP सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी लिखकर राज्यसभा के रिकॉर्ड में आम आदमी पार्टी की पार्टी पोजीशन में कथित तौर पर बिना इजाजत के बदलाव के बारे में तुरंत स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही, इस मामले की तुरंत जांच और जल्द से जल्द लिखित जवाब देने का अनुरोध किया है, साथ ही उन सभी ज़रूरी आदेश, निर्देश, या संचार की कॉपी भी मांगी है जिनके आधार पर आम आदमी पार्टी की पार्टी स्थिति में बदलाव किया गया है.

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