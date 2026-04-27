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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRAAP सांसदों का BJP में विलय मंजूर, CM रेखा गुप्ता बोलीं, 'अब राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल...'

AAP सांसदों का BJP में विलय मंजूर, CM रेखा गुप्ता बोलीं, 'अब राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल...'

Raghav Chadha News: आम आदमी पार्टी के सात बागी सांसदों के बीजेपी में विलय को राज्यसभा के सभापति से मंजूरी मिल गई. इस पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी.

By : सनातन कुमार | Updated at : 27 Apr 2026 05:38 PM (IST)
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राघव चड्ढा सहित सातों आप सांसदों के बीजेपी में विलय को राज्यसभा के सभापति ने मंजूरी दे दी. इस पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है. सीएम रेखा गुप्ता ने इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि अब राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजिंदर गुप्ता और  विक्रमजीत सिंह साहनी बीजेपी संसदीय दल के सदस्य हैं.

आप सभी का यह निर्णय अभिनंदनीय- सीएम

अपने एक्स पोस्ट में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "माननीय राज्यसभा सभापति श्री सी.पी. राधाकृष्णन जी द्वारा आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के भाजपा में विलय की आधिकारिक स्वीकृति का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और विकसित भारत के संकल्प से प्रेरित होकर लिया गया आप सभी का यह निर्णय अभिनंदनीय है."

इसके आगे उन्होंने लिखा, "संसदीय गरिमा और अनुशासन को बनाए रखने वाले इन साथियों का अनुभव देश के विकास को नई शक्ति प्रदान करेगा. झूठ और अराजक राजनीति को त्याग कर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जुड़ने के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं."

राज्यसभा में घटी आप के सांसदों की संख्या

बता दें कि सोमवार (27 अप्रैल) को राज्यसभा के सभापति ने आप के सात सांसदों के बीजेपी में विलय को मंजूरी दे दी. इस फैसले के बाद अब राज्यसभा में आप के सांसदों की संख्या 10 से घटकर तीन हो गई है. 

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विलय को मंजूरी मिलने पर AAP की प्रतिक्रिया

विलय को मंजूरी मिलने पर आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, "अभी जो चेयरमैन साहब का फैसला है वो एकतरफा है. सातों सांसदों ने विलय का जो प्रस्ताव दिया उसका संज्ञान चेयरमैन साहब ने लिया है. लेकिन जब मेरे पत्र का संज्ञान लेंगे, जिसमें मैंने उनको बताया है कि संविधान की 10वीं अनुसूचि के मुताबिक इन लोगों को सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उस पर सुनवाई होगी तो मुझे उम्मीद है कि सभापति महोदय संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना फैसला देंगे."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 27 Apr 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha Rekha Gupta DELHI NEWS
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