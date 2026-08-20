Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में साइबर फ्रॉड के बड़े रैकेट का खुलासा, 6 गिरफ्तार

मुंबई में साइबर फ्रॉड के बड़े रैकेट का खुलासा, 6 गिरफ्तार

Mumbai News In Hindi: मुंबई की डोंगरी पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग, क्रिकेट सट्टेबाजी और कैसीनो के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले रैकेट का खुलासा कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 20 Aug 2026 09:18 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई की डोंगरी पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग, क्रिकेट सट्टेबाजी और कैसीनो के नाम पर होने वाली साइबर धोखाधड़ी के एक बड़े अंतरराज्यीय रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने साइबर फ्रॉड की रकम को इधर-उधर करने के लिए ‘म्यूल बैंक अकाउंट’ उपलब्ध कराने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में करीब 25 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड का पता चला है. पुलिस को आशंका है कि पूरे नेटवर्क की जांच आगे बढ़ने पर यह आंकड़ा 100 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है.

साउथ रीजन जोन-1 के डीसीपी मनीष कलवानिया ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में बताया कि डोंगरी पुलिस स्टेशन के साइबर टिम को इस गिरोह के बारे में विश्वसनीय और गोपनीय जानकारी मिली थी. इसके बाद पुलिस ने पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने के लिए सुनियोजित तरीके से जांच शुरू की.

इस राज्य में अब खाने का तेल खुले में नहीं बिकेगा, लगा बैन

जांच के दौरान पता चला कि गिरोह के सदस्य आर्थिक रूप से जरूरतमंद लोगों को पैसे का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे. इसके लिए उन्हें 5 से 10 हजार रुपये देने का लालच दिया जाता था. बैंक खाता खुलने के बाद पासबुक, डेबिट कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड तक आरोपियों के कब्जे में ले लिए जाते थे.

साइबर ठगी की रकम इन खातों में होती थी जमा

इन बैंक खातों का इस्तेमाल बाद में साइबर फ्रॉड के लिए किया जाता था. ऑनलाइन गेमिंग, क्रिकेट सट्टेबाजी और कैसीनो के नाम पर लोगों से ठगी के बाद हासिल की गई रकम इन खातों में जमा कराई जाती थी. इसके बाद रकम को अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता था.

ऐसा करने के पीछे मकसद साइबर ठगी से मिली रकम के असली स्रोत को छिपाना था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन खातों का इस्तेमाल करने वाले गिरोह के पीछे कौन लोग हैं और ठगी की रकम आखिर किन लोगों तक पहुंचती थी.

110 बैंक खाते पुलिस के रडार पर

डोंगरी पुलिस की जांच में अब तक कुल 110 बैंक खातों को जब्त किया गया है. पुलिस इन खातों के बैंक रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन की जानकारी जुटा रही है. फिलहाल 110 में से 17 बैंक खातों से जुड़ी जानकारी बैंकों से हासिल की गई है.

इन 17 खातों के लेनदेन, तकनीकी जानकारी और अलग-अलग राज्यों में दर्ज साइबर अपराध की शिकायतों की जांच की गई. इस जांच में सामने आया कि देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज 38 साइबर अपराध की शिकायतों का सीधा संबंध इन्हीं 17 बैंक खातों से है.

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में करीब 25 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड का पता चला है. हालांकि, अभी 110 बैंक खातों और उनसे जुड़े पूरे लेनदेन की जांच बाकी है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद इस नेटवर्क से जुड़े मामलों में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के साइबर फ्रॉड का खुलासा होने की संभावना है.

यानी फिलहाल जो रकम सामने आई है, वह इस पूरे नेटवर्क की वास्तविक तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा हो सकती है. पुलिस अलग-अलग राज्यों में दर्ज साइबर शिकायतों और बैंक ट्रांजैक्शन का मिलान कर रही है.

मुंबई से बाहर तक फैला नेटवर्क

जांच में यह भी सामने आया है कि यह रैकेट सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था. आरोपियों की गतिविधियों के तार मुंबई के गोवंडी, मानखुर्द और डोंगरी के अलावा नवी मुंबई के बेलापुर और पनवेल तथा उस्मानाबाद तक जुड़े होने की जानकारी सामने आई है.

पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अलग-अलग इलाकों में म्यूल बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने का काम कौन कर रहा था और इन खातों को साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग कौन हैं.

44 पासबुक और 70 डेबिट कार्ड बरामद

गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाला बड़ी संख्या में सामान बरामद किया है. इसमें 44 बैंक पासबुक, 70 डेबिट कार्ड, 36 सिम कार्ड, 23 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 12 बैंक किट और 1 कार शामिल है.

पुलिस इन सभी सामान की जांच कर रही है. खास तौर पर मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट से आरोपियों के संपर्क, बैंकिंग लेनदेन और नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों के बारे में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है.

अभिजीत दीपके भड़के, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का मांगा इस्तीफा

5 आरोपी अभी भी फरार

डोंगरी पुलिस की अब तक की जांच में इस रैकेट से जुड़े 5 फरार आरोपियों की पहचान भी की जा चुकी है. पुलिस उनकी तलाश में जुटी है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उनके पीछे कौन लोग काम कर रहे थे और साइबर ठगी की रकम को आगे किन खातों में भेजा जाता था.

फिलहाल पुलिस 110 बैंक खातों के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. अलग-अलग राज्यों में दर्ज साइबर शिकायतों से खातों का मिलान किया जा रहा है. साथ ही बैंक ट्रांजैक्शन, मोबाइल नंबर, सिम कार्ड और डिजिटल डिवाइस की तकनीकी जांच के जरिए इस पूरे अंतरराज्यीय नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने की कोशिश जारी है.

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 08:56 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Cyber Fraud MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मुंबई में साइबर फ्रॉड के बड़े रैकेट का खुलासा, 6 गिरफ्तार
मुंबई में साइबर फ्रॉड के बड़े रैकेट का खुलासा, 6 गिरफ्तार
महाराष्ट्र
इस राज्य में अब खाने का तेल खुले में नहीं बिकेगा, लगा बैन
इस राज्य में अब खाने का तेल खुले में नहीं बिकेगा, लगा बैन
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके भड़के, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का मांगा इस्तीफा
अभिजीत दीपके भड़के, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का मांगा इस्तीफा
महाराष्ट्र
वंदे मातरम्: कांग्रेस के फैसले पर उद्धव गुट ने कहा 'हमारी पार्टी...'
वंदे मातरम्: कांग्रेस के फैसले पर उद्धव गुट ने कहा 'हमारी पार्टी...'
Advertisement

वीडियोज

SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)
Bareilly Ke Bacchan: 😳Ajab Singh की हरकत पर Sangam ने दी नसीहत, ससुर जी को बुरी लगी बातें! #sbs
Sunny Deol की ‘Batwara 1947’ क्यों हुई फ्लॉप? Muslim किरदार और कहानी पर उठे सवाल
Bigg Boss 20 में Mouni Roy की Entry? Salman Khan के शो में Naagin लगाएंगी Glamour का तड़का!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘मैं क्राउडफंडिंग के लिए तैयार, वो...’, लद्दाख वायरल महिला पर भड़के रिटायर आर्मी ऑफिसर
‘मैं क्राउडफंडिंग के लिए तैयार, वो...’, लद्दाख वायरल महिला पर भड़के रिटायर आर्मी ऑफिसर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
क्रिकेट
Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'
Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'
इंडिया
पैलेट गन से टियर गैस तक, जंतर-मंतर प्रदर्शन पर SC ने बनाई कमेटी, पुलिस एक्शन की होगी जांच
पैलेट गन से टियर गैस तक, जंतर-मंतर प्रदर्शन पर SC ने बनाई कमेटी, पुलिस एक्शन की होगी जांच
ट्रेंडिंग
Trending Dance Video: हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
विश्व
BNP नेता मिर्जा फखरुल आलमगीर होंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, इतने वोटों से जीता चुनाव
BNP नेता मिर्जा फखरुल आलमगीर होंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, इतने वोटों से जीता चुनाव
बिहार
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget