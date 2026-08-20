मुंबई में साइबर फ्रॉड के बड़े रैकेट का खुलासा, 6 गिरफ्तार

मुंबई की डोंगरी पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग, क्रिकेट सट्टेबाजी और कैसीनो के नाम पर होने वाली साइबर धोखाधड़ी के एक बड़े अंतरराज्यीय रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने साइबर फ्रॉड की रकम को इधर-उधर करने के लिए ‘म्यूल बैंक अकाउंट’ उपलब्ध कराने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में करीब 25 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड का पता चला है. पुलिस को आशंका है कि पूरे नेटवर्क की जांच आगे बढ़ने पर यह आंकड़ा 100 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है.

साउथ रीजन जोन-1 के डीसीपी मनीष कलवानिया ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में बताया कि डोंगरी पुलिस स्टेशन के साइबर टिम को इस गिरोह के बारे में विश्वसनीय और गोपनीय जानकारी मिली थी. इसके बाद पुलिस ने पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने के लिए सुनियोजित तरीके से जांच शुरू की.

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जांच के दौरान पता चला कि गिरोह के सदस्य आर्थिक रूप से जरूरतमंद लोगों को पैसे का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे. इसके लिए उन्हें 5 से 10 हजार रुपये देने का लालच दिया जाता था. बैंक खाता खुलने के बाद पासबुक, डेबिट कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड तक आरोपियों के कब्जे में ले लिए जाते थे.

साइबर ठगी की रकम इन खातों में होती थी जमा

इन बैंक खातों का इस्तेमाल बाद में साइबर फ्रॉड के लिए किया जाता था. ऑनलाइन गेमिंग, क्रिकेट सट्टेबाजी और कैसीनो के नाम पर लोगों से ठगी के बाद हासिल की गई रकम इन खातों में जमा कराई जाती थी. इसके बाद रकम को अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता था.

ऐसा करने के पीछे मकसद साइबर ठगी से मिली रकम के असली स्रोत को छिपाना था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन खातों का इस्तेमाल करने वाले गिरोह के पीछे कौन लोग हैं और ठगी की रकम आखिर किन लोगों तक पहुंचती थी.

110 बैंक खाते पुलिस के रडार पर

डोंगरी पुलिस की जांच में अब तक कुल 110 बैंक खातों को जब्त किया गया है. पुलिस इन खातों के बैंक रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन की जानकारी जुटा रही है. फिलहाल 110 में से 17 बैंक खातों से जुड़ी जानकारी बैंकों से हासिल की गई है.

इन 17 खातों के लेनदेन, तकनीकी जानकारी और अलग-अलग राज्यों में दर्ज साइबर अपराध की शिकायतों की जांच की गई. इस जांच में सामने आया कि देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज 38 साइबर अपराध की शिकायतों का सीधा संबंध इन्हीं 17 बैंक खातों से है.

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में करीब 25 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड का पता चला है. हालांकि, अभी 110 बैंक खातों और उनसे जुड़े पूरे लेनदेन की जांच बाकी है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद इस नेटवर्क से जुड़े मामलों में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के साइबर फ्रॉड का खुलासा होने की संभावना है.

यानी फिलहाल जो रकम सामने आई है, वह इस पूरे नेटवर्क की वास्तविक तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा हो सकती है. पुलिस अलग-अलग राज्यों में दर्ज साइबर शिकायतों और बैंक ट्रांजैक्शन का मिलान कर रही है.

मुंबई से बाहर तक फैला नेटवर्क

जांच में यह भी सामने आया है कि यह रैकेट सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था. आरोपियों की गतिविधियों के तार मुंबई के गोवंडी, मानखुर्द और डोंगरी के अलावा नवी मुंबई के बेलापुर और पनवेल तथा उस्मानाबाद तक जुड़े होने की जानकारी सामने आई है.

पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अलग-अलग इलाकों में म्यूल बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने का काम कौन कर रहा था और इन खातों को साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग कौन हैं.

44 पासबुक और 70 डेबिट कार्ड बरामद

गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाला बड़ी संख्या में सामान बरामद किया है. इसमें 44 बैंक पासबुक, 70 डेबिट कार्ड, 36 सिम कार्ड, 23 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 12 बैंक किट और 1 कार शामिल है.

पुलिस इन सभी सामान की जांच कर रही है. खास तौर पर मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट से आरोपियों के संपर्क, बैंकिंग लेनदेन और नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों के बारे में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है.

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5 आरोपी अभी भी फरार

डोंगरी पुलिस की अब तक की जांच में इस रैकेट से जुड़े 5 फरार आरोपियों की पहचान भी की जा चुकी है. पुलिस उनकी तलाश में जुटी है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उनके पीछे कौन लोग काम कर रहे थे और साइबर ठगी की रकम को आगे किन खातों में भेजा जाता था.

फिलहाल पुलिस 110 बैंक खातों के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. अलग-अलग राज्यों में दर्ज साइबर शिकायतों से खातों का मिलान किया जा रहा है. साथ ही बैंक ट्रांजैक्शन, मोबाइल नंबर, सिम कार्ड और डिजिटल डिवाइस की तकनीकी जांच के जरिए इस पूरे अंतरराज्यीय नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने की कोशिश जारी है.